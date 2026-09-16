Брауні на мигдалевому борошні виходять надзвичайно насиченими та вологими — і при цьому не містять глютену. Усього 10 інгредієнтів і одна миска: десерт готується за 10 хвилин.

Рецепт ідеального брауні ми вже публікували — а цей брауні готується на мигдалевому борошні й має ще більш вологий, «fudgy»-центр без глютену.

Брауні на мигдалевому борошні — це той випадок, коли десерт виглядає і смакує так само насичено, як класичний, але робиться з простих і корисних інгредієнтів. Мигдалеве борошно містить менше вуглеводів і більше поживних речовин, ніж звичайне пшеничне, а какао-порошок дає глибокий шоколадний смак. Рецепт вимагає лише одну миску, ручний міксер і 10 хвилин підготовки.

Інгредієнти для брауні на мигдалевому борошні

2 столові ложки розм'якшеного вершкового масла;

½ склянки (близько 100 г) цукру — звичайного, тростинного або кокосового;

1 велике яйце;

¼ склянки молока (будь-якого);

⅛ чайної ложки екстракту ванілі;

¼ склянки какао або какао-порошку;

1 чайна ложка розпушувача;

⅛ чайної ложки солі;

1 склянка мигдалевого борошна (не мигдальна крупка);

¼ склянки темних шоколадних крапель.

Як приготувати брауні на мигдалевому борошні: покроково

Розігрійте духовку до 180 °C і застеліть пергаментом форму 20×20 см. У великій мисці збийте масло з цукром електроміксером до кремоподібної консистенції.

Вбийте яйце, потім додайте молоко та ваніль і знову збийте. Додайте какао-порошок, розпушувач, сіль і мигдалеве борошно. Спочатку перемішайте трохи лопаткою, щоб какао не розлетілося, потім збийте міксером до кремоподібності — через відсутність глютену тісто можна не боятись перемішувати.

Додайте шоколадні краплі та перемішайте. Викладіть тісто у форму й вирівняйте. Випікайте близько 30 хвилин: зубочистка з центру має виходити з дрібними крихтами або злегка вологою, але не надто.

Остудіть брауні у формі близько 30 хвилин, підніміть за краї пергаменту, перенесіть на дошку та наріжте на 16 квадратиків.

Як не перепекти брауні

Головний секрет вологої середини — не перетримувати в духовці. Якщо центр злегка «схопився», діставайте форму: брауні дійде від залишкового тепла під час охолодження. Обов'язково дайте десерту повністю охолонути перед нарізкою, інакше він буде надто текучий.

Зберігайте брауні в прохолодному сухому місці кілька днів або в холодильнику до тижня. Для заморожування розкладіть шматки на деку окремо, потім перекладіть у пакети — так вони зберуться до 3 місяців, а перед подачею їх можна розігріти в мікрохвильовці, щоб повернути «fudgy»-текстуру.

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