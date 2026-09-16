Из-за аварии на водопроводных сетях несколько улиц Полтавы 16 сентября остались без воды. «Полтававодоканал» опубликовал полный перечень адресов, где работают аварийные бригады.

Графики отключения света в Полтавской области на 16 сентября дополнились ещё одним коммунальным ограничением — в этот день из-за аварии часть улиц областного центра осталась без воды. Причина — авария на водопроводных сетях, которую уже устраняют специалисты «Полтававодоканала».

Как сообщили на странице «Полтававодоканала», по состоянию на утро 16 сентября воду отключили по нескольким десяткам адресов. Больше всего домов в списке оказалось на проспекте Горбаневский и улице Грушевского.

Полный перечень адресов без воды

Коммунальщики обнародовали точный список, где временно нет воды:

проспект Горбаневский, 6, 8;

улица Грушевского, 18, 20, 22/69;

улица Героев АТО, 63, 65, 65 А;

улица Освитянская, 6;

улица И. Дорошенко, 2, 4, 6, 12;

улица О. Оксанченко, 29, 33, 33 А, 35.

В водоканале подчеркнули, что речь идёт об аварийном прекращении подачи воды, а не о плановом графике. Восстановление обещают сразу после завершения аварийно-восстановительных работ, поэтому точное время возвращения водоснабжения пока не называют.

Что делать жителям

Жителям указанных домов советуют заранее запастись питьевой водой и проверить краны после завершения работ — первая вода после аварии может быть мутной, её стоит слить в течение нескольких минут. Актуальные статусы восстановления публикуют на официальной странице «Полтававодоканала».

Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Полтаве: в водоканале сообщили, какие адреса остались без водоснабжения.

Также Politeka сообщала, подготовьте павербанки: опубликованы графики отключения света в Полтавской области на неделю с 14 по 20 сентября.