Через аварію на водопровідних мережах кілька вулиць Полтави 16 вересня залишилися без води. «Полтававодоканал» оприлюднив повний перелік адрес, де працюють аварійні бригади.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 16 вересня доповнилися ще одним комунальним обмеженням — цього дня без води залишилася частина вулиць обласного центру. Причина — аварія на водопровідних мережах, яку вже усувають фахівці «Полтававодоканалу».

Як повідомили в «Полтававодоканалі», станом на ранок 16 вересня воду вимкнули за кількома десятками адрес. Найбільше будинків у списку без водопостачання зосереджено на проспекті Горбанівський та вулиці Грушевського.

Повний перелік адрес без води

Комунальники оприлюднили точний список, де тимчасово немає води:

проспект Горбанівський, 6, 8;

вулиця Грушевського, 18, 20, 22/69;

вулиця Героїв АТО, 63, 65, 65 А;

вулиця Освітянська, 6;

вулиця І. Дорошенка, 2, 4, 6, 12;

вулиця О. Оксанченка, 29, 33, 33 А, 35.

У водоканалі наголосили, що йдеться про аварійне припинення подачі води, а не про плановий графік. Відновлення обіцяють одразу після завершення аварійно-відновлювальних робіт, тож точний час повернення водопостачання поки не називають.

Що робити мешканцям

Мешканцям зазначених будинків радять завчасно запастися питною водою та перевірити крани після завершення робіт — перша вода після аварії може бути каламутною, її варто злити кілька хвилин. Актуальні статуси відновлення публікують на офіційній сторінці «Полтававодоканалу».

Раніше Politeka повідомляла, відключення води у полтаві: у водоканалі повідомили, які адреси лишилися без водопостачання.

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