Мобілізація передбачає обов'язковий військово-лікарський огляд, однак закон не дає військовозобов'язаному права відмовитися від огляду в конкретного лікаря ВЛК — навіть якщо потрібного фахівця на місці немає.

Мобілізація в Україні та правила ТЦК щодо явки за викликом лишаються жорсткими: кожен військовозобов'язаний зобов'язаний з'являтися за повісткою та проходити медичний огляд для визначення придатності до служби. Цю вимогу закріплено у статті 22 Закону "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку".

Як пояснила в ексклюзивному коментарі «Телеграфу» адвокат Адвокатського бюро «Івана Хомича» Олена Воронкова, у законодавстві немає закріпленого права людини відмовитись від проходження окремих лікарів ВЛК. Відсутність потрібного фахівця чи обладнання на місці не звільняє від проходження комісії загалом.

Важливо розуміти: постанова військово-лікарської комісії, ухвалена під час дії воєнного стану, залишається чинною протягом року з моменту її прийняття. Це передбачено пунктом 3.8 наказу Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402, яким затверджено Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Що робити, якщо потрібного лікаря немає

Положення про військово-лікарську експертизу чітко визначає склад комісії, яка має оглядати людину. Якщо під час огляду потрібного фахівця не було, це не привід ігнорувати результат, а підстава його оскаржити. Відсутність відповідних лікарів під час огляду дає право оскаржити висновок ВЛК через Центральну військово-лікарську комісію.

На оскарження дають лише 30 днів. Відлік цього строку починається з моменту проведення огляду. Якщо ж особі не вручили висновок ВЛК одразу, 30 днів рахуються з дня, коли вона фактично отримала цю постанову.

Скарга просто на місці, без очікування паперів

Чекати офіційного висновку не обов'язково. Людина може одразу під час проходження ВЛК подати скаргу на відсутність потрібного лікаря, адже без нього неможливо встановити реальний стан здоров'я та ступінь придатності до служби. Така скарга подається в загальному порядку розгляду звернень громадян.

Інша ситуація — з плановим оглядом. Якщо людину направили на ВЛК у плановому режимі, а не доставили терміново співробітники ТЦК та СП, лікарі комісії самі скеровують її до вузьких спеціалістів. Загальний висновок ВЛК ухвалюють лише після того, як отримають результати від цих фахівців.

Головне правило, за словами Воронкової, — не мовчати. Юридичного права проігнорувати окремого лікаря на ВЛК не існує, але якщо огляд провели з порушеннями, у військовозобов'язаного залишається два робочі інструменти: скарга просто на місці під час огляду або офіційне оскарження висновку через Центральну військово-лікарську комісію протягом 30 днів.

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