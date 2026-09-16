Пенсионный фонд Украины объявил о проведении очередной проверки доходов пенсионеров, чьи выплаты зависят от финансового состояния. Размер доплат будут сверять с реальными доходами — при наличии дополнительных поступлений пенсию могут уменьшить или временно приостановить.

Пенсии в Украине могут приостановить по результатам проверок — Пенсионный фонд готовит очередную сверку доходов получателей, чьи выплаты зависят от финансового состояния и наличия дополнительных поступлений.

Как сообщает «Первый бизнесовый», цель сверки — установить, соответствует ли размер назначенных доплат реальным доходам получателя и не возникли ли основания для пересмотра пенсии.

Под проверку попадают пенсионеры, которые получают социальные доплаты к минимальной пенсии, помощь как малообеспеченные, а также надбавки, назначаемые только при условии отсутствия других источников дохода.

Если во время сверки с налоговыми реестрами выяснится, что человек имеет дополнительные поступления — заработную плату, доход от предпринимательства, аренды или другие финансовые выплаты, — размер пенсии могут уменьшить или временно приостановить.

Проблемы могут возникнуть и в тех случаях, когда данные о доходах долго не обновлялись или содержат расхождения. В такой ситуации фонд блокирует выплаты до момента уточнения информации.

В Пенсионном фонде подчеркивают: проверка не касается всех пенсионеров — только тех, чьи выплаты привязаны к критерию дохода. После уточнения информации пенсию возобновляют, а все средства за период приостановки компенсируют в полном объеме.

Что делать, чтобы не потерять выплату

Пенсионерам, чьи доплаты зависят от дохода, советуют проверить актуальность своих данных в электронном кабинете Пенсионного фонда. Если в реестрах есть расхождения или устаревшая информация, следует подать заявление на обновление документов.

Чтобы выяснить, какие именно сведения нужно обновить, можно обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ или на горячую линию фонда. После подтверждения данных начисление выплат возобновляется автоматически.

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