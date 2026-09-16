Тарифы на газ, тепло и электроэнергию для украинцев в этом году повышать не будут, но пересмотр цен возможен уже в 2027 году. Зато в части регионов уже растут тарифы на холодную воду.

Тарифы на воду в отдельных регионах уже пересматривают, тогда как газ, тепло и электроэнергия для населения в этом году дорожать не будут — об этом рассказал народный депутат, глава подкомитета энергоэффективности и энергосбережения Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк.

По его словам, в этом году пересмотр тарифов на газ, теплоснабжение и электроэнергию точно не планируется. А вот насчет следующего года нардеп пока гарантий не дает.

В этом году точно нет, насчет следующего — посмотрим. Сейчас сложно забегать наперед, сначала нужно пережить эту зиму

Такая осторожность объясняется просто: сегодня разницу между рыночной ценой газа и электроэнергии и тарифом, по которому их получает население, покрывает государство. По оценке Нагорняка, субсидия на электроэнергию обходится примерно в пять миллиардов долларов в год. Столько же — субсидия на природный газ для населения и теплокоммунэнерго.

То есть в целом государство ежегодно тратит около 10 миллиардов долларов только на сдерживание цен на газ и электроэнергию.

Почему в регионах дорожает вода

Единственный ресурс, цены на который уже сейчас пересматривают на местах, — холодная вода. Нагорняк объяснил, что повышение тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение является вынужденным шагом местного самоуправления. Без такого пересмотра водоканалы просто обанкротятся и не смогут работать.

Сколько украинцы задолжали за коммуналку

Параллельно растут и долги. С начала 2026 года в Единый реестр должников добавилось более 108 тысяч новых исполнительных производств по долгам за коммунальные услуги. 65% из них до сих пор открыты и не оплачены.

Чаще всего в этом году украинцы задолжали за теплоснабжение — это 43% от всех новых долгов. Еще 18% — долги за водоснабжение. Далее идут жилищное обслуживание (12%), газоснабжение (11%) и энергоснабжение (9%).

Что это означает для платежек

Для потребителей в ближайшие месяцы ничего не изменится: платежки за газ, свет и тепло будут формировать по действующим тарифам. В то же время жителям тех громад, где местная власть уже пересмотрела цены на воду, стоит ожидать новых сумм в счетах за водоснабжение и водоотведение.

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