З 1 січня 2026 року в Україні діють оновлені показники прожиткового мінімуму. Підвищення соціальних стандартів автоматично змінило розмір низки виплат — від мінімальних пенсій до допомоги при народженні дитини.

Грошова допомога для ВПО в Черкаській області зросла разом з іншими виплатами — з 1 січня 2026 року в Україні почали діяти оновлені показники прожиткового мінімуму, тож частина українців отримала більше грошей автоматично, без звернення до державних органів.

Загальний прожитковий мінімум в Україні тепер становить 3 209 гривень. Порівняно з 2025 роком показник підвищили на 289 гривень — такі дані наводять Факти ICTV з посиланням на Пенсійний фонд.

Які суми встановили для різних категорій

У 2026 році прожитковий мінімум для працездатних осіб визначили на рівні 3 328 гривень. Для дітей віком до 6 років він становить 2 817 гривень, а для дітей від 6 до 18 років — 3 512 гривень.

Для пенсіонерів та осіб, які втратили працездатність, прожитковий мінімум встановили у розмірі 2 595 гривень. Саме від цього показника залежить розмір мінімальної пенсії та низки надбавок.

Які виплати змінилися

Перегляд прожиткового мінімуму безпосередньо вплинув на мінімальні пенсії, допомогу малозабезпеченим сім'ям та частину виплат родинам із дітьми, зокрема допомогу при народженні дитини. Оновлений показник для працездатного населення також почали використовувати під час розрахунку максимальної бази нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Чи потрібно подавати документи

Більшість змін почали діяти автоматично — тим, кому перерахували виплати, не потрібно окремо звертатися до державних органів. Перевірити новий розмір пенсії чи допомоги можна в особистому кабінеті Пенсійного фонду України або через застосунок "Дія".

Оновлені соціальні стандарти діятимуть протягом усього 2026 року. Для батьків та опікунів перегляд сум означає більший обсяг фінансової підтримки, яку надають без додаткових звернень.

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