Журналісти пройшлися херсонським ринком і зафіксували актуальні ціни на сезонні овочі та фрукти станом на середину вересня, порівнявши пропозиції різних продавців.

Попри повне знеструмлення Херсона та періодичні перебої з товарами в магазинах, на міському ринку вистачає сезонних овочів і фруктів. Журналісти пройшлися торговельними рядами й зафіксували актуальні ціни станом на середину вересня. Як повідомляє херсонське видання «Гривна», вибір сезонної продукції доволі великий, тож покупці можуть порівняти ціни в різних продавців. Найдорожчими традиційно виявилися часник і перець чилі, а найдоступнішими — картопля, буряк, капуста й цибуля.

Ціни на фрукти на ринку в Херсоні

За кілограм фруктів херсонцям доведеться заплатити від 30 до 100 гривень. Найдешевші позиції — сливи та дині, які продають по 30 грн/кг. Яблука коштують 50 грн/кг, а виноград залежно від сорту та якості — 50–70 грн/кг. Найдорожчими серед фруктів виявилися апельсини: за кілограм цитрусових просять 100 гривень. Тобто за три кілограми апельсинів доведеться віддати стільки ж, скільки за десять кілограмів картоплі чи буряка.

Скільки коштують овочі

Овочевий набір на херсонському ринку стартує від 24–25 грн/кг. Цибуля коштує 24 грн/кг, а капуста, картопля та буряк — по 25 грн/кг. Морква продається по 30 грн/кг, огірки — по 40 грн/кг, а солодкий перець — по 45–65 грн/кг залежно від продавця.

Дорожчі позиції такі: помідори — 50 грн/кг, цвітна капуста та баклажани — по 60 грн/кг. Абсолютними рекордсменами за вартістю стали часник — 150 грн/кг і перець чилі — 130 грн/кг. Тобто кілограм часнику коштує, як шість кілограмів картоплі.

Скільки коштує зелень

Окремо на ринку продають свіжу зелень, зокрема пучки зеленої цибулі та петрушки. Один пучок коштує близько 20 гривень. У виданні наголошують, що ціни можуть відрізнятися залежно від продавця, якості та сорту продукції. Тому перед купівлею варто обійти кілька точок і порівняти пропозиції.