Киев и область могут получить статус прифронтовой территории, а вместе с ним — ряд льгот для бизнеса и жителей. В Кабмине завершают подготовку соответствующего постановления: оно не предусматривает эвакуации, но изменит условия работы предпринимателей и добавит гарантий отдельным категориям киевлян.

Кабинет Министров готовит постановление о внесении Киева и Киевской области в перечень территорий возможных боевых действий, сообщает издание «На пенсии». Инициировало решение Министерство экономики из-за существенного усиления российских ударов по критической, энергетической и продовольственной инфраструктуре региона.

Сейчас проект находится на этапе финального согласования в правительстве. Ключевой момент: официальный статус зоны возможных боевых действий не означает эвакуации, но вводит заметные налоговые и финансовые изменения.

Какие льготы готовит бизнесу

Новый юридический статус должен поддержать предпринимателей, работающих под постоянной угрозой обстрелов. Среди главных преимуществ:

кредиты по ставке около 1% годовых в гривне по государственной программе «5-7-9%»;

снижение или полная отмена платы за землю и налога на недвижимость — в частности для поврежденных или разрушенных объектов;

упрощенное подтверждение форс-мажорных обстоятельств перед банками и контрагентами;

возможное расширение квот на бронирование критически важного персонала.

В то же время официальное признание региона прифронтовым может усложнить привлечение иностранных инвестиций: международные компании и страховщики имеют жесткие ограничения на работу в зонах повышенного риска.

Доплаты и гарантии для жителей

Для обычных киевлян статус принесет новые социальные гарантии. Врачи, коммунальщики, спасатели и другие работники бюджетной сферы, обеспечивающие жизнедеятельность города в условиях риска, получат право на специальные доплаты к зарплатам.

Возможно также введение дополнительных компенсаций за коммунальные услуги или предоставление бесплатного твердого топлива для частного сектора области. Однако автоматического статуса ВПЛ или массовых выплат всем киевлянам решение не предусматривает.

Рынок недвижимости может отреагировать колебанием цен, а страховые компании, вероятно, откажутся страховать имущество граждан от военных рисков или существенно повысят стоимость полисов.

Кто может получить надбавки

Речь прежде всего о бюджетниках, которые продолжают работать несмотря на риски. Конкретные размеры доплат в проекте пока не раскрыты — их должно определить правительство после принятия постановления. Окончательное решение еще не принято, поэтому список льгот может уточняться.