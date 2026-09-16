Київ та область можуть отримати статус прифронтової території, а разом із ним — низку пільг для бізнесу й мешканців. У Кабміні завершують підготовку відповідної постанови, яка не передбачає евакуації, але змінить умови роботи підприємців і додасть гарантій окремим категоріям киян.

Кабінет Міністрів готує постанову про внесення Києва та Київської області до переліку територій можливих бойових дій, повідомляє видання «На пенсії». Ініціювало рішення Міністерство економіки через суттєве посилення російських ударів по критичній, енергетичній та продовольчій інфраструктурі регіону.

Наразі проєкт перебуває на етапі фінального узгодження в уряді. Ключовий момент: офіційний статус зони можливих бойових дій не означає евакуації, але запроваджує помітні податкові й фінансові зміни.

Які пільги готує бізнесу

Новий юридичний статус має підтримати підприємців, які працюють під постійною загрозою обстрілів. Серед головних переваг:

кредити за ставкою близько 1% річних у гривні за державною програмою «5-7-9%»;

зниження або повне скасування плати за землю та податку на нерухомість — зокрема для пошкоджених чи зруйнованих об'єктів;

спрощене підтвердження форс-мажорних обставин перед банками та контрагентами;

можливе розширення квот на бронювання критично важливого персоналу.

Водночас офіційне визнання регіону прифронтовим може ускладнити залучення іноземних інвестицій: міжнародні компанії та страховики мають жорсткі обмеження на роботу в зонах підвищеного ризику.

Доплати й гарантії для мешканців

Для звичайних киян статус принесе нові соціальні гарантії. Лікарі, комунальники, рятувальники та інші працівники бюджетної сфери, які забезпечують життєдіяльність міста в умовах ризику, отримають право на спеціальні доплати до заробітних плат.

Можливе також запровадження додаткових компенсацій за комунальні послуги або надання безкоштовного твердого палива для приватного сектору області. Проте автоматичного статусу ВПО чи масових виплат усім киянам рішення не передбачає.

Ринок нерухомості може відреагувати коливанням цін, а страхові компанії, ймовірно, відмовляться страхувати майно цивільних від воєнних ризиків або суттєво підвищать вартість полісів.

Хто може отримати надбавки

Ідеться насамперед про бюджетників, які продовжують працювати попри ризики. Конкретні розміри доплат у проєкті поки не розкриті — їх має визначити уряд після ухвалення постанови. Остаточне рішення ще не прийняте, тож список пільг може уточнюватися.