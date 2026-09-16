Тефтели получаются нежными и сочными, а сливочный соус с вялеными томатами делает их уместными и на будничном ужине, и за праздничным столом.

Нежные котлеты из курицы мы уже публиковали — а тефтели готовятся совсем по-другому: их не жарят, а запекают, а затем тушат в сливочном соусе с вялеными томатами. Так мясо остаётся сочным, а блюдо выглядит как из ресторана.

Эти тефтели из куриного фарша собираются меньше чем за час, а соус получается лёгким: его как раз хватает, чтобы покрыть каждый шарик. При желании рецепт легко удвоить для большой компании.

Ингредиенты для тефтелей

Для тефтелей:

450 г куриного фарша;

1 большое яйцо;

120 мл панировочных сухарей панко (примерно 30 г);

30 г тёртого пармезана;

1 небольшой зубчик чеснока, натёртый;

2 ст. л. оливкового масла;

¼ ч. л. соли;

¼ ч. л. молотого чёрного перца.

Для соуса:

15 г сливочного масла;

2 больших зубчика чеснока, измельчённых;

80 мл вяленых томатов в масле (примерно 55 г), тонко нарезанных;

1 ч. л. итальянских трав;

щепотка хлопьев красного перца;

480 мл куриного бульона;

120 мл жирных сливок;

30 г свеженатёртого пармезана;

¼ ч. л. соли;

¼ ч. л. молотого чёрного перца;

2 ст. л. мелко нарезанной петрушки или базилика (для подачи).

Как приготовить тефтели: пошагово

Разогрейте духовку до 200 °C и застелите большой противень пергаментной бумагой.

В большой миске смешайте куриный фарш, яйцо, сухари, пармезан, натёртый чеснок, оливковое масло, соль и перец. Перемешайте лопаткой лишь до объединения ингредиентов — не перемешивайте слишком долго, иначе тефтели станут жёсткими.

Сформируйте примерно 26 небольших тефтелей. Чтобы фарш не прилипал к рукам, время от времени смачивайте ладони холодной водой, и выложите шарики на подготовленный противень.

Запекайте 15–20 минут, затем переверните шарики лопаткой и готовьте ещё 5 минут.

Пока тефтели запекаются, разогрейте большую сковороду на среднем огне и растопите на ней сливочное масло. Добавьте чеснок, вяленые томаты, итальянские травы и хлопья красного перца. Обжаривайте 3 минуты, время от времени помешивая.

Влейте куриный бульон и сливки, добавьте пармезан. Доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите 5 минут, пока соус немного не загустеет, периодически помешивая.

Переложите запечённые тефтели в соус, перемешайте, чтобы они полностью покрылись, и готовьте ещё 5 минут, чтобы они пропитались вкусом.

Подавайте тефтели горячими, посыпав петрушкой или базиликом. Лучше всего они сочетаются с пастой, рисом или картофельным пюре, а соус удобно макать хрустящим хлебом. Остатки храните в холодильнике в герметичном контейнере до 3–4 дней или заморозьте в соусе на срок до 3 месяцев.

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