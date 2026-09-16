Нежные котлеты из курицы мы уже публиковали — а тефтели готовятся совсем по-другому: их не жарят, а запекают, а затем тушат в сливочном соусе с вялеными томатами. Так мясо остаётся сочным, а блюдо выглядит как из ресторана.
Эти тефтели из куриного фарша собираются меньше чем за час, а соус получается лёгким: его как раз хватает, чтобы покрыть каждый шарик. При желании рецепт легко удвоить для большой компании.
Ингредиенты для тефтелей
Для тефтелей:
- 450 г куриного фарша;
- 1 большое яйцо;
- 120 мл панировочных сухарей панко (примерно 30 г);
- 30 г тёртого пармезана;
- 1 небольшой зубчик чеснока, натёртый;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- ¼ ч. л. соли;
- ¼ ч. л. молотого чёрного перца.
Для соуса:
- 15 г сливочного масла;
- 2 больших зубчика чеснока, измельчённых;
- 80 мл вяленых томатов в масле (примерно 55 г), тонко нарезанных;
- 1 ч. л. итальянских трав;
- щепотка хлопьев красного перца;
- 480 мл куриного бульона;
- 120 мл жирных сливок;
- 30 г свеженатёртого пармезана;
- ¼ ч. л. соли;
- ¼ ч. л. молотого чёрного перца;
- 2 ст. л. мелко нарезанной петрушки или базилика (для подачи).
Как приготовить тефтели: пошагово
Разогрейте духовку до 200 °C и застелите большой противень пергаментной бумагой.
В большой миске смешайте куриный фарш, яйцо, сухари, пармезан, натёртый чеснок, оливковое масло, соль и перец. Перемешайте лопаткой лишь до объединения ингредиентов — не перемешивайте слишком долго, иначе тефтели станут жёсткими.
Сформируйте примерно 26 небольших тефтелей. Чтобы фарш не прилипал к рукам, время от времени смачивайте ладони холодной водой, и выложите шарики на подготовленный противень.
Запекайте 15–20 минут, затем переверните шарики лопаткой и готовьте ещё 5 минут.
Пока тефтели запекаются, разогрейте большую сковороду на среднем огне и растопите на ней сливочное масло. Добавьте чеснок, вяленые томаты, итальянские травы и хлопья красного перца. Обжаривайте 3 минуты, время от времени помешивая.
Влейте куриный бульон и сливки, добавьте пармезан. Доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите 5 минут, пока соус немного не загустеет, периодически помешивая.
Переложите запечённые тефтели в соус, перемешайте, чтобы они полностью покрылись, и готовьте ещё 5 минут, чтобы они пропитались вкусом.
Подавайте тефтели горячими, посыпав петрушкой или базиликом. Лучше всего они сочетаются с пастой, рисом или картофельным пюре, а соус удобно макать хрустящим хлебом. Остатки храните в холодильнике в герметичном контейнере до 3–4 дней или заморозьте в соусе на срок до 3 месяцев.
Ранее Politeka сообщала, рецепт котлет по-милански с хрустящей корочкой.
Также Politeka писала, как запечь сочные куриные бёдра с хрустящей кожицей.
Как сообщала Politeka, секрет сочной свинины в духовке.