Запорожский окружной административный суд обязал воинскую часть уволить мужчину, которого ТЦК мобилизовал вопреки исключению из воинского учёта и прямому запрету суда.

Подорожание продуктов в Запорожской области отошло на второй план на фоне судебного скандала. Территориальный центр комплектования мобилизовал мужчину, которого ранее исключили из воинского учёта, и сделал это вопреки прямому запрету суда. Запорожский окружной административный суд в итоге обязал воинскую часть его уволить.

О решении сообщает «Судебно-юридическая газета». По материалам дела, человек имел документальное подтверждение исключения из воинского учёта, однако работники ТЦК всё равно отправили его в воинскую часть. На момент мобилизации уже действовал судебный запрет, который делал такой призыв невозможным.

Кто не подлежит мобилизации

Исключение из воинского учёта — это основание, по которому человек перестаёт считаться военнообязанным. Такое решение принимают, в частности, в отношении тех, кого военно-врачебная комиссия признала непригодными к службе с исключением из учёта, а также тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе. Мобилизовать такого человека противоправно — независимо от решений, которые принимает ТЦК.

В этом деле истец уже имел судебное решение, запрещавшее его мобилизацию. Однако представители ТЦК проигнорировали и факт исключения из учёта, и судебный запрет. Мужчину доставили в воинскую часть, откуда его пришлось вызволять через новое обращение в суд.

Что решил суд

Запорожский окружной административный суд встал на сторону истца. Суд указал: после исключения из воинского учёта гражданин не подлежит призыву, поэтому действия ТЦК по его мобилизации незаконны. Воинскую часть обязали уволить мужчину со службы.

Что делать, если вас мобилизовали после исключения из учёта

Если вас исключили из воинского учёта, а в ТЦК пытаются призвать, сохраняйте все документы: решение ВВК или иное подтверждение исключения, судебные решения, повестки и письменные требования должностных лиц.

Не игнорируйте повестки: лучше явиться с документами, подтверждающими исключение из учёта.

Подайте административный иск о признании действий ТЦК противоправными.

Если вас уже направили в воинскую часть — требуйте через суд обязать часть уволить вас, как в запорожском деле.

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