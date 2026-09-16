Подорожание продуктов в Запорожской области отошло на второй план на фоне судебного скандала. Территориальный центр комплектования мобилизовал мужчину, которого ранее исключили из воинского учёта, и сделал это вопреки прямому запрету суда. Запорожский окружной административный суд в итоге обязал воинскую часть его уволить.

О решении сообщает «Судебно-юридическая газета». По материалам дела, человек имел документальное подтверждение исключения из воинского учёта, однако работники ТЦК всё равно отправили его в воинскую часть. На момент мобилизации уже действовал судебный запрет, который делал такой призыв невозможным.

Кто не подлежит мобилизации

Исключение из воинского учёта — это основание, по которому человек перестаёт считаться военнообязанным. Такое решение принимают, в частности, в отношении тех, кого военно-врачебная комиссия признала непригодными к службе с исключением из учёта, а также тех, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе. Мобилизовать такого человека противоправно — независимо от решений, которые принимает ТЦК.

В этом деле истец уже имел судебное решение, запрещавшее его мобилизацию. Однако представители ТЦК проигнорировали и факт исключения из учёта, и судебный запрет. Мужчину доставили в воинскую часть, откуда его пришлось вызволять через новое обращение в суд.

Что решил суд

Запорожский окружной административный суд встал на сторону истца. Суд указал: после исключения из воинского учёта гражданин не подлежит призыву, поэтому действия ТЦК по его мобилизации незаконны. Воинскую часть обязали уволить мужчину со службы.

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Что делать, если вас мобилизовали после исключения из учёта

Если вас исключили из воинского учёта, а в ТЦК пытаются призвать, сохраняйте все документы: решение ВВК или иное подтверждение исключения, судебные решения, повестки и письменные требования должностных лиц.

  • Не игнорируйте повестки: лучше явиться с документами, подтверждающими исключение из учёта.
  • Подайте административный иск о признании действий ТЦК противоправными.
  • Если вас уже направили в воинскую часть — требуйте через суд обязать часть уволить вас, как в запорожском деле.

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