Запорізький окружний адміністративний суд зобов'язав військову частину звільнити чоловіка, якого ТЦК мобілізував попри виключення з військового обліку та пряму заборону суду.

Подорожчання продуктів у Запорізькій області відійшло на другий план на тлі судового скандалу. Територіальний центр комплектування мобілізував чоловіка, якого раніше виключили з військового обліку, і зробив це попри пряму заборону суду. Запорізький окружний адміністративний суд у підсумку зобов'язав військову частину його звільнити.

Про рішення повідомляє «Судово-юридична газета». За матеріалами справи, людина мала документальне підтвердження виключення з військового обліку, однак працівники ТЦК усе одно відправили її до військової частини. На момент мобілізації вже діяла судова заборона, яка унеможливлювала такий призов.

Хто не підлягає мобілізації

Виключення з військового обліку — це підстава, за якою людина перестає вважатися військовозобов'язаною. Таке рішення ухвалюють, зокрема, щодо тих, кого військово-лікарська комісія визнала непридатними до служби з виключенням з обліку, а також щодо тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі. Мобілізувати таку людину протиправно — незалежно від рішень, які ухвалює ТЦК.

У цій справі позивач уже мав судове рішення, яке забороняло його мобілізацію. Однак представники ТЦК проігнорували і факт виключення з обліку, і судову заборону. Чоловіка доправили до військової частини, звідки його довелося визволяти через нове звернення до суду.

Що вирішив суд

Запорізький окружний адміністративний суд став на бік позивача. Суд вказав: після виключення з військового обліку громадянин не підлягає призову, тож дії ТЦК щодо його мобілізації є незаконними. Військову частину зобов'язали звільнити чоловіка зі служби.

Що робити, якщо вас мобілізували після виключення з обліку

Якщо вас виключили з військового обліку, а у ТЦК намагаються призвати, зберігайте всі документи: рішення ВЛК або інше підтвердження виключення, судові рішення, повістки та письмові вимоги посадовців.

Не ігноруйте повістки: краще з'явитися з документами, що підтверджують виключення з обліку.

Подайте адміністративний позов про визнання дій ТЦК протиправними.

Якщо вас уже направили до військової частини — вимагайте через суд зобов'язати частину звільнити вас, як у запорізькій справі.

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