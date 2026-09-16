Верховный Суд разъяснил, какие именно обстоятельства должен подтвердить работник, чтобы получить компенсацию за дни отдыха, накопленные во время военного положения.

Отпуск и трудовые права работников во время войны снова оказались в центре судебной практики. Верховный Суд объяснил, что именно должен доказать наемный работник в споре с работодателем, когда речь идет о неиспользованном отпуске, который он не смог отгулять из-за военного положения.

Позиция кассационной инстанции затрагивает тысячи украинцев, которые годами работали без полноценных ежегодных отпусков. После 24 февраля 2022 года многие работодатели ссылались на военное положение, чтобы переносить или замораживать дни отдыха подчиненных. С новым разъяснением Суда становится понятнее, в каких случаях работник может рассчитывать на денежную компенсацию.

Что должен доказать работник в суде

Главный урок для работника: бремя доказывания лежит именно на нем. По логике Верховного Суда, тот, кто обращался в суд, должен подтвердить, что накопленные дни отдыха ему действительно не были предоставлены и оплачены, несмотря на то, что он имел на них законное право.

Речь идет не только о формальном заявлении. Нужны доказательства того, что работник не использовал отпуск именно по вине работодателя, а не пренебрег им добровольно. Без таких аргументов даже многолетняя работа без отпуска рискует не стать основанием для выплат.

Какие доказательства принимает суд

В подобных спорах важны письменные документы. Среди них — приказы об отпусках, если они были, табели учета рабочего времени, расчетные листки и справки о зарплате за весь спорный период. Важным аргументом является также переписка работника с работодателем о переносе отдыха.

Когда работодатель утверждает, что отпуск был предоставлен и компенсирован, именно работнику приходится опровергать эту позицию. Верховный Суд подчеркивает: отсутствие документальной базы с высокой вероятностью станет причиной отклонения требований истца.

Как работнику защитить свои права

Практики советуют фиксировать каждый факт переноса отпуска письменно и сохранять копии всех заявлений, приказов и расчетов. Если работодатель отказывает в выплате компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении — обращайтесь в суд, приложив все имеющиеся доказательства.

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