Рецепт жареных кабачков с тунцом мы уже публиковали — а кабачки в духовке готовятся совсем иначе. Это нежная запеканка без теста, в которой кабачки сочетаются с яйцами и сыром, а на подготовку нужно всего 15 минут. Главная сложность такого рецепта — лишняя влага, однако одна простая хитрость позволяет от нее избавиться.
Ингредиенты для кабачков в духовке
- приблизительно 1 кг тертых кабачков (около 7 стаканов, мерить до отжимания);
- 8 крупных яиц;
- полстакана (приблизительно 60 г) муки — пшеничной, цельнозерновой или полбяной;
- полстакана (приблизительно 50 г) тертого твердого сыра;
- полстакана (приблизительно 50 г) тертого пармезана;
- полстакана мелко нарезанного зеленого лука или шнитт-лука;
- 1 чайная ложка соли;
- черный молотый перец — по вкусу;
- масло для смазывания формы.
Как приготовить кабачки в духовке: пошагово
Натрите кабачки на крупной терке и хорошо отожмите, чтобы убрать как можно больше жидкости. Удобнее всего положить тертые кабачки в льняное полотенце, скрутить в узел и выжать лишний сок.
Разогрейте духовку до 200 °C и смажьте маслом форму для пирога диаметром около 23 см.
В отдельной миске взбейте восемь яиц, добавьте муку и тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков.
Добавьте оба вида сыра, соль и перец и еще раз перемешайте.
К кабачкам добавьте зеленый лук, перемешайте лопаткой, затем влейте яично-сырную смесь и хорошо соедините.
Выложите смесь в подготовленную форму и выпекайте 45 минут или до тех пор, пока зубочистка, вставленная в центр, не будет выходить чистой.
По желанию на несколько минут включите верхний гриль, чтобы сверху появилась золотистая корочка. Затем слегка остудите и нарежьте на 8 порций.
Подавать кабачки в духовке можно и теплыми, и холодными — они вкусны с овощным салатом, сметаной или легким супом. Остатки храните в холодильнике в закрытой посуде до 5 дней.
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