Кабачки в духовке — это нежная запеканка без теста, в которой много кабачков, яйца и немного сыра. Готовится она быстрее и легче классического киша, но получается такой же вкусной.

Рецепт жареных кабачков с тунцом мы уже публиковали — а кабачки в духовке готовятся совсем иначе. Это нежная запеканка без теста, в которой кабачки сочетаются с яйцами и сыром, а на подготовку нужно всего 15 минут. Главная сложность такого рецепта — лишняя влага, однако одна простая хитрость позволяет от нее избавиться.

Ингредиенты для кабачков в духовке

приблизительно 1 кг тертых кабачков (около 7 стаканов, мерить до отжимания);

8 крупных яиц;

полстакана (приблизительно 60 г) муки — пшеничной, цельнозерновой или полбяной;

полстакана (приблизительно 50 г) тертого твердого сыра;

полстакана (приблизительно 50 г) тертого пармезана;

полстакана мелко нарезанного зеленого лука или шнитт-лука;

1 чайная ложка соли;

черный молотый перец — по вкусу;

масло для смазывания формы.

Как приготовить кабачки в духовке: пошагово

Натрите кабачки на крупной терке и хорошо отожмите, чтобы убрать как можно больше жидкости. Удобнее всего положить тертые кабачки в льняное полотенце, скрутить в узел и выжать лишний сок.

Разогрейте духовку до 200 °C и смажьте маслом форму для пирога диаметром около 23 см.

В отдельной миске взбейте восемь яиц, добавьте муку и тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков.

Добавьте оба вида сыра, соль и перец и еще раз перемешайте.

К кабачкам добавьте зеленый лук, перемешайте лопаткой, затем влейте яично-сырную смесь и хорошо соедините.

Выложите смесь в подготовленную форму и выпекайте 45 минут или до тех пор, пока зубочистка, вставленная в центр, не будет выходить чистой.

По желанию на несколько минут включите верхний гриль, чтобы сверху появилась золотистая корочка. Затем слегка остудите и нарежьте на 8 порций.

Подавать кабачки в духовке можно и теплыми, и холодными — они вкусны с овощным салатом, сметаной или легким супом. Остатки храните в холодильнике в закрытой посуде до 5 дней.

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