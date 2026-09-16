В Вознесенске на Николаевщине работает ветеранское пространство Veteran Family Hub, где военные, ветераны и их семьи бесплатно получают юридическую и психологическую помощь, оформляют льготы и проходят реабилитацию.

Помощь ветеранам в Николаевской области становится доступнее: в Вознесенске работает ветеранское пространство Veteran Family Hub, где военные, ветераны, ветеранки и их семьи могут бесплатно получить юридическую и психологическую помощь, оформить льготы и пройти реабилитацию.

О работе пространства в программе «Простір захисту» на Армия FM рассказала секретарь Вознесенского городского совета Виктория Бальцер. По ее словам, в Veteran Family Hub сегодня трудоустроены семь специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц, а также работают психолог и юрист.

Чаще всего за помощью обращаются семьи пропавших без вести, пленных и погибших, а также сами ветераны и ветеранки. Наибольший запрос — юридические услуги: оформление льгот, субсидий, документов и статусов. Далее по количеству обращений идут реабилитация и психологическая помощь, в том числе ретриты для семей ветеранов, которые пространство организует самостоятельно или популяризирует доступные по всей Украине.

Помещение площадью 220 квадратных метров имеет четыре рабочих кабинета, фронт-офис, где принимают четыре специалиста, тренинговый зал и детскую комнату — чтобы посетители могли оставить ребенка под присмотром. Создать пространство помогли международные доноры: программа ПРООН совместно с правительством Германии, Международный фонд «Відродження» и фонд «ИСАР Единение».

Спортивная реабилитация для военных

Отдельное направление Veteran Family Hub — ветеранский спорт. В общине действует спортивный зал «Адапт» со специализированным оборудованием, а тренер бесплатно проводит для ветеранов занятия по пилатесу и миофасциальному релизу. Также развивают стрельбу из лука, которую в общину привез Петерс из Ивано-Франковска, и ветеранский петанк: в этом году площадку открыли вместе с «Марлогом», провели первые соревнования и создали Вознесенскую лигу ветеранского петанка.

В городе также работает реабилитационный центр на базе первичной медико-санитарной помощи, а в структуре городского совета действуют отдел по делам ветеранов и членов их семей и местная программа поддержки ветеранов до 2028 года. В этом году запустили новое направление — кризисное реагирование для ветеранов, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Как получить помощь и куда обращаться

Ветеранское пространство Veteran Family Hub расположено в Вознесенске на улице Соборности, 17. Кроме основного офиса, работают два удаленных рабочих места: на третьем микрорайоне в библиотеке на улице Героев Украины, 9, и в селе Раковое Новогригоровка на базе Новогригоровского сельского совета.

Чтобы получить помощь, нужно обратиться лично в пространство или к одному из удаленных специалистов сопровождения. Актуальную информацию, контакты и карту услуг для ветерана публикуют на сайте Вознесенской общины и на странице «Ветеранський відділ Вознесенської міської ради» в соцсетях.

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