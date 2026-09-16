Военнообязанным, которым ТЦК отказал в отсрочке, несмотря на наличие оснований, не стоит сразу соглашаться на призыв. Военный юрист объяснил, как пошагово обжаловать такое решение и добиться отсрочки, на которую гражданин имеет законное право.

Штрафы от ТЦК украинцы успешно обжалуют в суде, однако и отказ в предоставлении отсрочки можно и нужно обжаловать — даже если основания для нее были в полном порядке. Об этом рассказал военный юрист Зорян Павлив, передает Новини.LIVE.

По словам юриста, самая распространенная причина отказа — не отсутствие оснований, а неправильно оформленное заявление на отсрочку. Поэтому перед тем, как идти в суд, стоит сначала выяснить, почему именно ТЦК принял отрицательное решение.

С чего начать обжалование отказа

Чтобы узнать причину отказа, достаточно отправить электронное письмо в свой центр комплектования или прийти в учреждение лично. После получения ответа следует внимательно пересмотреть предыдущее заявление — самостоятельно или с помощью специалиста.

Далее стоит еще раз сверить пакет документов с требованиями действующего законодательства. Главным документом остается Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Отдельное внимание уделите правильности заверения копий.

Как правильно заверить копии документов

Если документы отправляются по почте, их подлинность должен заверить нотариус. При личном визите в ТЦК достаточно показать оригиналы, а на копиях собственноручно поставить подпись и указать, что это копия.

Если же все документы оформлены правильно, а представители ТЦК все равно принимают неправомерное решение, остается обратиться в суд с иском на ТЦК. К исковому заявлению обязательно прилагают полный пакет собранных документов и доказательства получения отказа в отсрочке.

Можно ли избежать визита в ТЦК

Подать запрос на отсрочку можно и через государственное приложение «Резерв+» — это позволяет не ходить в центр комплектования лично. Однако иногда система также выдает отрицательный результат, и тогда действует тот же алгоритм обжалования.

Напомним, что украинцы, успешно обжаловавшие штраф от ТЦК в судебном порядке, имеют право на возврат уплаченных средств. Автоматического перерасчета государство не делает — для этого нужно отдельно подать заявление и пакет документов в казначейство.

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