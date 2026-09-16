Укрзалізниця з 16 вересня змінила графік приміських поїздів, що сполучають Львів із Тернополем, та продовжила частину маршрутів до Брюховичів.

Доплати пенсіонерам у Львівській області — не єдина зміна, про яку цього тижня варто знати жителям регіону: Укрзалізниця оновила розклад приміських поїздів, що сполучають Львів із Тернополем, і продовжила низку маршрутів до Брюховичів.

Як повідомила Укрзалізниця, з 16 вересня по 7 жовтня змінюється час відправлення поїздів зі Львова. Ідеться про рейс №6042 «Львів — Тернопіль», який тепер вирушає зі Львова о 09:00, та №6092 «Львів — Здолбунів» — о 09:15.

Окрім зміни графіка, Укрзалізниця продовжила маршрут зі Львова до Брюховичів і призначила нові поїзди. «Аби зробити щоденні поїздки для мешканців Львівської агломерації комфортнішими, з 16 вересня по 15 листопада розширюємо мережу приміських маршрутів Львівщини і додаємо нові зручні рейси», — пояснили в компанії.

Дістатися до Брюховичів тепер можна щоденно безпосередньо з напрямків Золочева та Тернополя. Поїзди курсують від станції Львів із зупинками Клепарів-Пасажирський, Батарівка та Рясне.

Розклад нових поїздів до Брюховичів

Рейс №6031/6032 «Золочів – Львів – Брюховичі» вирушає зі Золочева о 05:42, а з 8 жовтня — о 05:37. У Львові потяг стоїть із 07:37 до 07:47 (з 8 жовтня — 07:26–07:36), прибуття до Брюховичів о 08:10 (з 8 жовтня — о 07:59).

Рейс №6045/6046 «Тернопіль – Львів – Брюховичі» відправляється з Тернополя о 16:00, у Львові — з 19:20 до 19:36, а до Брюховичів прибуває о 19:58.

У зворотному напрямку №6033/6034 «Брюховичі – Львів – Золочів» вирушає з Брюховичів о 20:08, у Львові — з 20:29 до 20:39, прибуття до Золочева о 22:10.

Окремо з 16 вересня призначили щоденний приміський поїзд №6035/6036 «Брюховичі — Львів». До 7 жовтня він вирушає з Брюховичів о 08:20 і прибуває до Львова о 08:43, а з 8 жовтня по 15 листопада — о 08:09 та 08:32 відповідно.

Де перевірити актуальний розклад

Пасажирів також просять звернути увагу на зміни ще двох рейсів. Актуальний постанційний розклад можна перевірити на офіційному сайті Укрзалізниці.

Укрзалізниця радить пасажирам перед поїздкою уточнювати актуальний час відправлення, адже частина змін діятиме лише до 7 жовтня, а частина — до 15 листопада.

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