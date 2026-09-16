Карбонара — класична італійська паста, де шовковистий соус створюють яйця та пармезан, а не вершки. Цей рецепт простий: уся страва готується за 15 хвилин.

Пасту з авокадо та помідорами ми вже публікували — а карбонара готується зовсім інакше. Це класична італійська паста, у якій шовковистий соус створюють не вершки, а свіжі яйця, тертий пармезан і тепло щойно зварених спагеті. Рецепт на чотири порції вдається приготувати лише за 15 хвилин, тож він ідеально пасує для швидкої вечері.

Інгредієнти для карбонари

350 г спагеті або лінґвіні;

140 г панчети або копченого бекону (кубиками);

2 ч. л. оливкової олії;

1 зубчик часнику (розчавлений);

1 яйце + 4 жовтки;

50 г тертого пармезану.

Як приготувати карбонару: покроково

Крок 1. Зваріть пасту та підготуйте заправку. Поставте спагеті варитися до стану аль денте. Поки вони варяться, розігрійте оливкову олію на пательні й обсмажте панчету кілька хвилин, доки вона не стане золотистою та хрусткою. Додайте часник, смажте ще 1 хвилину, після чого вимкніть вогонь. Окремо злегка збийте яйце з жовтками разом із більшою частиною пармезану, посоліть і поперчіть.

Крок 2. З'єднайте все. Злийте пасту, зберігши трохи води від варіння. Додайте до спагеті яєчну суміш і столову ложку цієї води, потім швидко перемішуйте, доки соус не стане кремовим і не вкриє кожну стрічку пасти. Тепло спагеті дбайливо приготує соус, не перетворюючи яйця на омлет. Вмішайте панчету з часником і подавайте, посипавши рештою пармезану.

Подавайте карбонару одразу, адже її соус найсмачніший саме гарячим. Для завершення додайте свіжомеленого чорного перцю або ще трохи тертого пармезану зверху. Зберігати готову страву небажано, тому готуйте рівно стільки порцій, скільки з'їсте за один раз.

Раніше Politeka повідомляла, як приготувати смачнющу пасту з куркою за 10 хвилин.

Також Politeka писала, як приготувати ідеальну домашню піцу.

Як повідомляла Politeka, рецепт соковитих тефтелів із курятини у вершковому соусі має свою хитрість.