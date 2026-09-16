В Черкассах аренда жилья подорожала на 20–30%: за квартиры теперь просят от 15 до 35 тысяч грн в месяц.

Подорожание продуктов в Черкасской области — далеко не единственное, что бьет по кошелькам черкащан. Вслед за товарами вверх поползла и стоимость аренды жилья: за лето квартиры в Черкассах подорожали на 20–30%. Рассказываем, сколько теперь стоят одно-, двух- и трехкомнатные квартиры и частные дома.

Издание «18000» проанализировало объявления на профильных сайтах Dim.Ria и «Лун», а также пообщалось с риелторами Златой Котляренко и Оксаной Хандюк. В июле средняя цена аренды на Черкасщине составляла 20 тысяч гривен, благодаря чему область вошла в четверку самых дорогих регионов страны.

Сколько стоит аренда квартир в Черкассах в сентябре

Риелторы приводят такие ориентировочные цены в месяц в зависимости от типа жилья:

однокомнатная квартира в новостройке — 20–25 тысяч грн, на вторичном рынке — 15 тысяч грн;

двухкомнатная в новостройке — 25–30 тысяч грн, вторичный рынок — 20 тысяч грн;

трехкомнатная в новостройке — около 35 тысяч грн, вторичный рынок — 23 тысячи грн.

Самое дорогое предложение на «Лун» за период мониторинга с 4 по 8 сентября достигало 33 тысяч гривен за видовую квартиру на Припортовой. Более дешевые варианты на вторичке встречались и за 7–9 тысяч, но обычно со старым ремонтом — так называемым «бабушкиным».

Почему в Черкассах дорожает аренда

Главная причина — спрос, превышающий предложение. По данным общественной организации «Международный фонд возрождения», в апреле на Черкасщине официально проживало более 100 тысяч вынужденных переселенцев.

«Цены изменились после того, как к нам начали приезжать из Киева, Сум, Чернигова и Запорожья. На одну квартиру приходится около 15 претендентов», — рассказала Злата Котляренко. Дополнительную нагрузку создал и сезонный переезд студентов в город.

Сколько стоят частные дома

Домов в аренде мало. Цены колеблются от 9–15 тысяч грн за скромное жилье до 60 тысяч и больше. В микрорайоне «Лесной» дома сдают за 1000–1500 долларов (44–66 тысяч грн), а самое дорогое предложение на улице Гоголя — 2200 долларов, то есть более 97 тысяч грн в месяц.

Что учесть при поиске жилья

Самые высокие цены традиционно в центре, на «Мытнице» и в районе Новопречистенской. Арендаторы все чаще ищут новостройки с укрытием или паркингом, автономностью при отключениях света и газифицированное жилье — за такое готовы платить 20–30 тысяч грн. При этом найти квартиру, куда пускают с животными, очень сложно: владельцы часто отказывают даже за двойную плату.

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