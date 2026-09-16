В Харькове расширяют центр поддержки жителей Вильховатской громады, которые переехали в город после обострения ситуации безопасности летом 2026 года.

Поддержка переселенцев в Харьковской области охватывает всё больше направлений — в Харькове расширяют центр поддержки жителей Вильховатской громады. После обострения ситуации безопасности летом 2026 года туда переехала большая часть жителей громады. Всего в Харькове сейчас проживают более 2000 переселенцев из громады.

Сейчас в центре зарегистрированы более 1400 человек из Вильховатской громады. О работе учреждения в эфире Радио «Накипело» рассказал начальник Вильховатской сельской военной администрации Евгений Шаповал.

По его словам, центр объединяет несколько ключевых услуг: здесь работает ЦНАП, предоставляются социальные услуги, помогают с восстановлением документов и имущества, поддерживают ветеранов, а дети — в приоритете, в частности в образовательных услугах.

Как изменились приоритеты громады после переезда

После релокации администрации в Харьков приоритеты работы изменились. «Если раньше мы в громаде большую часть работы посвящали ликвидации последствий обстрелов, взаимодействию с военным командованием, жилищно-коммунальным проблемам, то сейчас на первый план выходят гуманитарные проекты», — пояснил Шаповал.

Центр расположен на улице Харьковских дивизий. Здесь уже проводили выдачу гуманитарной помощи, мероприятия для детей, психологические и юридические тренинги.

Подземное безопасное пространство на более 100 квадратных метров

Администрация громады хочет расширить возможности центра и обустроить подземное безопасное пространство. Для этого планируют отремонтировать подвальное помещение площадью более 100 квадратных метров.

«Мы работаем над тем, чтобы найти достаточное финансирование и отремонтировать подвальное помещение, там более 100 квадратных метров, и мы хотим, чтобы это было для нас безопасным образовательным пространством», — рассказал чиновник.

Пространство планируют использовать не только для детей, но и для мероприятий для людей почтенного возраста.

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