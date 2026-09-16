Прогноз на 17 сентября опубликовало издание Horoscope.com. Астрологи отмечают: день будет способствовать обмену информацией и неожиданной помощи — знакомые, друзья и даже малознакомые люди подскажут решения, которые долго не давались самостоятельно. Главное — не стесняться просить о поддержке и быть внимательными к советам, которые приходят со стороны.

Овен

Утром вас накроет волна энергии, которую важно куда-то направить. Не держите этот порыв в себе — родственнику или соседу может понадобиться ваша помощь, и именно здесь ваша активность окажется кстати. День сложится удачно для всех вокруг: человек, которому вы поможете, получит ценную поддержку в важном деле, а вы почувствуете удовлетворение от того, что потратили силы не напрасно. Не бойтесь браться за физическую работу или дела, требующие выдержки.

Телец

Вопросы денег или имущества, которые последнее время беспокоили, сегодня могут решиться благодаря помощи оттуда, откуда вы не ждали. Кто-то поделится информацией, которая существенно облегчит понимание ситуации. Сначала будет казаться, что проблема не такая уж серьёзная, но именно чужая подсказка позволит расставить все точки над «i». К концу дня напряжение по финансовым или имущественным вопросам спадёт, и вы сможете спокойно двигаться дальше, не тратя лишних нервов на мелочи.

Близнецы

Ищете конкретную информацию? Сегодня именно тот день, когда стоит открыто заявить об этом друзьям и знакомым. Кто-то из вашего круга уже владеет нужными сведениями, просто не догадывается, что они вам нужны. Не стесняйтесь расспрашивать — человек, который в итоге откликнется, может удивить вас неожиданным ракурсом или источником. Общение сегодня работает на вас, поэтому не замыкайтесь в себе, а смело озвучивайте запросы.

Рак

Может появиться возможность куда-то поехать или даже что-то изменить в карьере — и хотя сначала такие новости покажутся тревожными, позже вы поймёте, что они к лучшему. Возможно повышение, переход на новую должность или предложение, о котором раньше не задумывались. Не стоит сопротивляться переменам, даже если страшно выходить из зоны комфорта. Доверьтесь ситуации и позвольте событиям развиваться естественным образом — это тот случай, когда неожиданность окажется благом.

Лев

Если последнее время возникали трудности с карьерой или финансами, сегодня на помощь может прийти друг, живущий далеко. Слова этого человека могут быть настолько точными, что вы сразу поймёте, как действовать дальше. Совет окажется полезным не только сейчас, но и в будущем, поэтому стоит записать главное, чтобы не забыть. Доверьтесь интуиции друга — иногда взгляд со стороны помогает увидеть то, что вблизи незаметно.

Дева

Внезапная вспышка вдохновения поможет решить препятствие в карьере, которое беспокоило вас последние несколько дней. Решение окажется настолько удачным, что стоит его запомнить — оно может пригодиться и в других сферах жизни. Чувство облегчения будет настолько сильным, что захочется отпраздновать маленькую победу. Не отказывайте себе в этом — маленькие радости после преодоления трудностей заслужены и нужны для дальнейшего движения вперёд.

Весы

Если ведёте переговоры по контракту или важной сделке, разногласия, возникшие с другой стороной, скорее всего удастся снять. Появится идея, которая удовлетворит обе стороны — так называемая ситуация «выигрыш-выигрыш». Это значительно укрепит ваши партнёрские отношения, поэтому дела в этой сфере будут продвигаться плавно и без лишнего напряжения. Хороший день, чтобы проявить дипломатичность и найти компромиссное решение, которое всех устроит.

Скорпион

Рабочие сложности, возникшие из-за технических сбоев или недопонимания, сегодня могут решиться благодаря посторонней помощи. Возможно, придётся обратиться к консультанту или специалисту — и именно это станет правильным шагом. Есть шанс найти удачное решение точно в нужный момент и заслужить уважение коллег. Какая бы проблема сейчас ни беспокоила, знайте: она временная и в ближайшее время рассеется сама собой.

Стрелец

Романтические мечты сочетаются с сильным влечением к партнёру, создавая интенсивное желание, которое будет сопровождать вас весь день. Если есть возможность провести качественное время с любимым человеком — воспользуйтесь ею. Если же график не позволяет, договоритесь о встрече позже на этой неделе. А пока ждёте — уделите немного времени себе, позаботьтесь о собственном комфорте и настроении, это поможет дотянуть до заветной встречи с лёгкостью.

Козерог

День обещает быть насыщенным — далёкие друзья позвонят, чтобы наконец поговорить о накопившемся. Вы с удовольствием расскажете новости, главное — не переборщить с деталями. Друзья открыты и не оценивают вас, поэтому можно говорить искренне, без страха произвести неправильное впечатление. Искренность важнее желания выглядеть идеально. Наслаждайтесь общением и позвольте себе немного расслабиться после суетливых дней.

Водолей

Интересная новость может прийти от друга, который сейчас находится далеко от дома. Это может касаться как личных дел, так и открытий в сфере, интересующей вас обоих. Вероятно, захочется самостоятельно исследовать тему глубже, поэтому будьте готовы провести ближайшие недели за поиском информации — в библиотеке или онлайн. Ведите заметки: детали, которые кажутся незначительными сейчас, могут оказаться важными позже, и будет жалко что-то забыть.

Рыбы

Друзья, интересующиеся эзотерикой и метафизикой, сегодня могут обратиться к вам с разговором. Обсуждение окажется настолько увлекательным, что способно тонко, но глубоко изменить ваши взгляды на некоторые вещи. Не удивляйтесь, если сегодня будете больше слушать, чем говорить, — именно это сейчас нужно. Постарайтесь впитать как можно больше информации и, если чувствуете, что можете забыть важные детали, запишите их для себя.