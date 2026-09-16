После повышения разовой поездки в коммунальном транспорте Киева с 8 до 30 грн пассажиропоток заметно упал: в августе метро и наземный транспорт вместе недосчитались 7,3 млн поездок по сравнению с августом 2025 года.

Повышение тарифов в Киеве уже сказалось на пассажиропотоке — в августе 2026 года метро и наземный коммунальный транспорт вместе потеряли 7,3 млн поездок по сравнению с августом 2025-го.

Об этом сообщает Socportal со ссылкой на «Хмарочос», которое опубликовало ответ КП «Киевский метрополитен» на информационный запрос юриста Виталия Дудина. Сильнее всего просело метро: если в августе 2025 года подземкой воспользовались 20 млн раз, то в августе этого года — 17,2 млн, то есть на 2,8 млн поездок меньше.

По сравнению с июнем 2026-го падение еще заметнее — 4,7 млн поездок. Похожая тенденция и в наземном транспорте: автобусами, троллейбусами и трамваями «Киевпастранса» в августе 2026 года воспользовались 19 млн раз против 23,5 млн годом ранее. Разница составила 4,5 млн поездок — примерно на 20% меньше.

Сколько заработало метро на подорожавших билетах

Разовую поездку в коммунальном транспорте столицы с 15 июля 2026 года повысили с 8 до 30 грн. В КГГА такое решение объяснили ростом расходов на электроэнергию, топливо, ремонт и оплату труда работников.

Несмотря на подорожание билета в 3,75 раза, выручка метро от разовых билетов выросла лишь примерно вдвое. В августе подземка получила от их продажи более 156 млн грн, тогда как до повышения тарифа поступления составляли около 70–77 млн грн в месяц.

Недельная статистика метрополитена также показывает спад. В конце июня подземка перевозила около 5–5,1 млн пассажиров в неделю, за неделю до 1 сентября — 3,5 млн, а за следующую — 3,4 млн.

Почему это важно

После подорожания проезда часть киевлян пересела на другие способы передвижения или стала реже пользоваться коммунальным транспортом. Одновременно повышение тарифа вызвало протесты: еще в июне возле КГГА киевляне выступали против тарифа в 30 грн, позже акции продолжились. Участники требовали вернуть прежнюю стоимость поездки и увеличить финансирование общественного транспорта из городского бюджета.

Первые два месяца показывают, что киевляне действительно стали реже пользоваться коммунальным транспортом, тогда как рост выручки оказался значительно меньшим, чем рост стоимости разовой поездки.