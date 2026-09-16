Після підвищення разової поїздки в комунальному транспорті Києва з 8 до 30 грн пасажиропотік помітно впав: у серпні метро та наземний транспорт разом недорахувалися 7,3 млн поїздок порівняно з серпнем 2025 року.

Підвищення тарифів у Києві вже позначилося на пасажиропотоку — у серпні 2026 року метро та наземний комунальний транспорт спільно втратили 7,3 млн поїздок порівняно із серпнем 2025-го.

Про це повідомляє Socportal із посиланням на «Хмарочос», яке опублікувало відповідь КП «Київський метрополітен» на інформаційний запит юриста Віталія Дудіна. Найбільше просіло метро: якщо у серпні 2025 року підземкою скористалися 20 млн разів, то у серпні цього року — 17,2 млн, тобто на 2,8 млн поїздок менше.

Порівняно з червнем 2026-го падіння ще помітніше — 4,7 млн поїздок. Схожа тенденція і в наземному транспорті: автобусами, тролейбусами та трамваями «Київпастрансу» у серпні 2026 року скористалися 19 млн разів проти 23,5 млн роком раніше. Різниця становила 4,5 млн поїздок — приблизно на 20% менше.

Скільки заробило метро на дорожчих квитках

Разову поїздку в комунальному транспорті столиці з 15 липня 2026 року підвищили з 8 до 30 грн. У КМДА таке рішення пояснили зростанням витрат на електроенергію, пальне, ремонт та оплату праці працівників.

Попри подорожчання квитка у 3,75 раза, виторг метро від разових квитків зріс лише приблизно вдвічі. У серпні підземка отримала від їх продажу понад 156 млн грн, тоді як до підвищення тарифу надходження становили близько 70–77 млн грн на місяць.

Тижнева статистика метрополітену також показує спад. Наприкінці червня підземка перевозила близько 5–5,1 млн пасажирів на тиждень, за тиждень перед 1 вересня — 3,5 млн, а за наступний — 3,4 млн.

Чому це важливо

Після подорожчання проїзду частина киян пересіла на інші способи пересування або почала рідше користуватися комунальним транспортом. Водночас підвищення тарифу спричинило протести: ще в червні біля КМДА кияни виступали проти тарифу у 30 грн, пізніше акції продовжилися. Учасники вимагали повернути попередню вартість поїздки та збільшити фінансування громадського транспорту з міського бюджету.

Перші два місяці показують, що кияни справді почали рідше користуватися комунальним транспортом, тоді як зростання виторгу виявилося значно меншим за зростання вартості разової поїздки.