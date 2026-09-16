Молоко, сир, вершкове масло та інша молочна продукція можуть подорожчати на 5–10% до кінця року, попереджають в Асоціації виробників молока.

Ціни в Україні продовжують зростати, і цього разу дорожчає продуктовий кошик. Молоко, сир та вершкове масло можуть додати в ціні 5–10% до кінця 2026 року, попереджають в Асоціації виробників молока. Головна причина — сезонне скорочення виробництва сирого молока за стабільного попиту переробників.

Прогноз щодо молочного сегмента оприлюднила Асоціація виробників молока. За її оцінкою, до кінця року молоко, сметана, вершкове масло, сир та інша продукція цієї групи можуть подорожчати приблизно на 5–10%.

Скільки вже коштує молоко і до чого готуватися

Тиск на ціни помітний уже на рівні закупівель. Станом на 9 вересня середня закупівельна вартість молока трьох ґатунків становила 15,10 гривні за кілограм без ПДВ — за місяць вона зросла на 75 копійок.

В Асоціації виробників молока припускають, що до кінця року закупівельна ціна великих партій молока екстраґатунку може сягнути 17–17,50 гривні за кілограм без ПДВ. Серед чинників там називають експортний попит, валютний курс і відсутність значних запасів вершкового масла та сухого молока.

Що відбувається з цінами в магазинах

Закупівельна ціна сировини — не те саме, що цінник у магазині. До неї додаються витрати на переробку, пакування, транспортування, зберігання та націнка продавця, тож роздрібні ціни підтягуються із затримкою.

Уже зараз молоко в супермаркетах дорожчає. За даними аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, якого цитує РБК-Україна, 900 мл молока продають по 64–84 гривні, а кисломолочний сир — по 241 гривні за кілограм.

У молочному сегменті аналітик також прогнозує поступовий ціновий тиск у межах 5–10%. «Восени сезонно скорочується виробництво молока-сировини, а попит на продукцію з боку переробки залишається стабільним», — пояснює Гопка.

Чого чекати покупцям

Різкого стрибка цін аналітики не обіцяють. У вересні–жовтні подорожчання молочної продукції може стати помітнішим для споживача, однак це буде радше поступовий рух цінників, а не одномоментне зростання.

Головний фактор — сезонне скорочення надоїв: восени корови дають менше молока, тоді як переробні заводи працюють у звичному режимі. Додатково на ціну тиснуть експортні поставки та курс гривні, тож заощадити на «молочній полиці» цієї осені буде складніше.

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