Прогноз на 17 вересня оприлюднило видання Horoscope.com. Астрологи відзначають: день сприятиме обміну інформацією та несподіваній допомозі — знайомі, друзі та навіть малознайомі люди підкажуть рішення, які довго не давалися самостійно. Головне — не соромитися просити про підтримку і бути уважними до порад, які приходять ззовні.

Овен

Зранку вас накриє хвиля енергії, яку важливо кудись спрямувати. Не тримайте цей запал у собі — родичу або сусіду може знадобитися ваша допомога, і саме тут ваша активність стане в пригоду. День складеться вдало для всіх довкола: людина, якій ви допоможете, отримає цінну підтримку у важливій справі, а ви відчуєте задоволення від того, що витратили сили не марно. Не бійтеся братися за фізичну роботу чи справи, які вимагають витримки.

Телець

Питання грошей чи майна, які останнім часом непокоїли, сьогодні можуть вирішитися завдяки допомозі звідти, звідки ви не чекали. Хтось поділиться інформацією, яка суттєво полегшить розуміння ситуації. Спершу здаватиметься, що проблема не така вже й серйозна, але саме чужа підказка дозволить розставити всі крапки над «і». До кінця дня напруга щодо фінансових чи майнових питань спаде, і ви зможете спокійно рухатися далі, не витрачаючи зайвих нервів на дрібниці.

Близнюки

Шукаєте конкретну інформацію? Сьогодні саме той день, коли варто відкрито заявити про це друзям і знайомим. Хтось із вашого кола вже має потрібні відомості, просто не здогадується, що вони вам потрібні. Не соромтеся розпитувати — людина, яка зрештою відгукнеться, може здивувати вас несподіваним ракурсом чи джерелом. Спілкування сьогодні працює на вас, тож не замикайтеся в собі, а сміливо озвучуйте запити.

Рак

Може з'явитися нагода кудись поїхати чи навіть щось змінити у кар'єрі — і хоча спершу такі новини здадуться тривожними, згодом ви зрозумієте, що вони на краще. Можливе підвищення, перехід на нову посаду чи пропозиція, про яку раніше не думали. Не варто чинити опір змінам, навіть якщо страшно виходити із зони комфорту. Довіртеся ситуації та дозвольте подіям розвиватися природним чином — це той випадок, коли несподіванка виявиться благом.

Лев

Якщо останнім часом виникали труднощі з кар'єрою чи фінансами, сьогодні на допомогу може прийти друг, який живе далеко. Слова цієї людини можуть бути настільки точними, що ви одразу зрозумієте, як діяти далі. Порада виявиться корисною не лише зараз, а й у майбутньому, тож варто занотувати головне, аби не забути. Довіртеся інтуїції друга — іноді погляд збоку допомагає побачити те, що зблизька непомітно.

Діва

Раптовий спалах натхнення допоможе розв'язати перешкоду в кар'єрі, яка турбувала вас останні кілька днів. Рішення виявиться настільки вдалим, що варто запам'ятати його — воно може стати в пригоду й у інших сферах життя. Відчуття полегшення буде таким сильним, що захочеться відсвяткувати маленьку перемогу. Не відмовляйте собі в цьому — маленькі радощі після подолання труднощів заслужені й потрібні для подальшого руху вперед.

Терези

Якщо ведете перемовини щодо контракту чи важливої угоди, розбіжності, які виникали з іншою стороною, найімовірніше вдасться зняти. З'явиться ідея, яка задовольнить обидві сторони — так звана ситуація «виграш-виграш». Це значно зміцнить ваші партнерські стосунки, тож справи в цій сфері будуть просуватися плавно й без зайвого напруження. Гарний день, щоб проявити дипломатичність і знайти компромісне рішення, яке всіх влаштує.

Скорпіон

Робочі складнощі, що виникли через технічні збої чи непорозуміння, сьогодні можуть вирішитися завдяки сторонній допомозі. Можливо, доведеться звернутися до консультанта чи спеціаліста — і саме це стане правильним кроком. Є шанс знайти вдале рішення точно у потрібний момент і заслужити повагу колег. Яка б проблема не турбувала зараз, знайте: вона тимчасова і найближчим часом розсіється сама собою.

Стрілець

Романтичні мрії поєднуються із сильним потягом до партнера, створюючи інтенсивне бажання, яке супроводжуватиме вас весь день. Якщо є можливість провести якісний час із коханою людиною — скористайтеся нею. Якщо ж графік не дозволяє, домовтеся про зустріч пізніше цього тижня. А поки чекаєте — приділіть трохи часу собі, потурбуйтеся про власний комфорт і настрій, це допоможе дотягнути до заповітної зустрічі з легкістю.

Козеріг

День обіцяє бути насиченим — далекі друзі зателефонують, щоб нарешті поговорити про накопичене. Ви із задоволенням розповісте про новини, головне — не переборщити з деталями. Друзі відкриті й не оцінюють вас, тож можна говорити щиро, без страху справити неправильне враження. Щирість важливіша за бажання виглядати ідеально. Насолоджуйтеся спілкуванням і дозвольте собі трохи розслабитися після метушливих днів.

Водолій

Цікава новина може прийти від друга, який зараз перебуває далеко від дому. Це може стосуватися як особистих справ, так і відкриттів у сфері, яка цікавить вас обох. Ймовірно, захочеться самостійно дослідити тему глибше, тож будьте готові провести найближчі тижні за пошуком інформації — в бібліотеці чи онлайн. Ведіть нотатки: деталі, які здаються незначними зараз, можуть виявитися важливими згодом, і шкода буде щось забути.

Риби

Друзі, які цікавляться езотерикою та метафізикою, сьогодні можуть звернутися до вас із розмовою. Обговорення виявиться настільки захопливим, що воно здатне тонко, але глибоко змінити ваші погляди на певні речі. Не дивуйтеся, якщо сьогодні більше слухатимете, ніж говоритимете, — саме це зараз потрібно. Постарайтеся вбирати якнайбільше інформації і, якщо відчуваєте, що можете забути важливі деталі, занотуйте їх для себе.