Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 17 по 23 вересня показує, що максимальна температура вдень підніметься до +23°, а мінімальна опуститься до +14°, тоді як дощі синоптики прогнозують чотири дні з семи.

попередній прогноз погоди для регіону тиждень тому вже попереджав про різке похолодання, а нові дані показують, що Київську область з 17 по 23 вересня накриють дощі та подальше зниження температури.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура коливатиметься від +14° до +23°, а вночі — від +12° до +15°.

У четвер, 17 вересня, повітря вдень прогріється до +22°, а вночі охолоне до +12°. Небо буде малохмарним, опадів не прогнозують.

У п’ятницю, 18 вересня, вдень очікується +21°, вночі — +14°. Хмарність мінлива, без опадів.

У суботу, 19 вересня, стовпчики термометрів удень піднімуться до +23° — це найтепліший день тижня, вночі +15°. Небо малохмарне, проте синоптики прогнозують можливі опади.

У неділю, 20 вересня, вдень утримається +23°, вночі — +13°. Хмарність малохмарна, опадів не очікується.

У понеділок, 21 вересня, температура вдень опуститься до +19°, вночі — +15°. Небо стане хмарним, можливі опади.

У вівторок, 22 вересня, вдень +18°, вночі +13°. Хмарно, синоптики прогнозують опади.

У середу, 23 вересня, повітря вдень прогріється лише до +14° — це найпрохолодніший день тижня, вночі +12°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 19 вересня, з максимумом +23°, а найпрохолоднішим — середа, 23 вересня, коли термометри покажуть лише +14°. Перепад температур за тиждень сягне 9°. Опади синоптики прогнозують у суботу, понеділок, вівторок та середу.

Через часті опади в другій половині тижня мешканцям Київської області варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом на мокрій дорозі. А через зниження температури наприкінці тижня — вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку.

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