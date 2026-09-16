У Харкові розширюють центр підтримки жителів Вільхуватської громади, які переїхали до міста після загострення безпекової ситуації влітку 2026 року.

Підтримка переселенців у Харківській області охоплює дедалі більше напрямів — у Харкові розбудовують центр підтримки мешканців Вільхуватської громади. Після загострення безпекової ситуації влітку 2026 року туди переїхала переважна частина жителів громади. Загалом у Харкові нині проживають понад 2000 переселенців із громади.

Нині в центрі зареєстровані понад 1400 людей із Вільхуватської громади. Про роботу закладу в етері Радіо «Накипіло» розповів начальник Вільхуватської сільської військової адміністрації Євген Шаповал.

За його словами, центр поєднує кілька ключових послуг: тут працює ЦНАП, надають соціальні послуги, допомагають із відновленням документів і майна, підтримують ветеранів, а діти — у пріоритеті, зокрема в освітніх послугах.

Як змінилися пріоритети громади після переїзду

Після релокації адміністрації до Харкова пріоритети роботи змінилися. «Якщо раніше ми в громаді велику частину роботи присвячували ліквідації наслідків обстрілів, взаємодії з військовим командуванням, житлово-комунальним проблемам, то зараз на перший план виходять гуманітарні проєкти», — пояснив Шаповал.

Центр розташований на вулиці Харківських дивізій. Тут уже проводили видачу гуманітарної допомоги, заходи для дітей, психологічні та юридичні тренінги.

Підземний безпечний простір на понад 100 квадратних метрів

Адміністрація громади хоче розширити можливості центру та облаштувати підземний безпечний простір. Для цього планують відремонтувати підвальне приміщення площею понад 100 квадратних метрів.

«Ми працюємо над тим, щоб знайти достатнє фінансування і відремонтувати підвальне приміщення, там більше 100 квадратних метрів, і ми хочемо, щоб це було для нас безпечним освітнім простором», — розповів посадовець.

Простір планують використовувати не лише для дітей, а й для заходів для людей поважного віку.

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