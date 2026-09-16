У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо його бракує, виплати відкладуть до 63 чи 65 років. У Пенсійному фонді пояснили, як перевірити та підтвердити стаж.

Пенсія в Україні залежить від стажу — і саме його брак найчастіше відкладає вихід на заслужений відпочинок. У 2026 році, щоб отримати пенсію за віком у 60 років, потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Тим, кому не вистачає кількох років, доведеться або допрацювати, або чекати 63 чи 65 років.

Скільки стажу потрібно у 2026 році

Вимоги до стажу щороку зростають. У 2026 році для пенсії у 60 років потрібно 33 роки стажу, у 2027-му — вже 34 роки, а з 2028 року — 35 років. Якщо у 60 років стажу бракує, можна оформити пенсію у 63 роки за наявності щонайменше 23 років стажу, а у 65 років — за наявності хоча б 15 років.

Окрема ситуація — коли до необхідного стажу не вистачає лише кількох місяців. Тоді не обов'язково чекати 63 років: людина може продовжити працювати, набути потрібний стаж і вже після цього звернутися за пенсією.

Як перевірити зарахований стаж

Чекати пенсійного віку, щоб дізнатися про свій стаж, не треба. У особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ можна переглянути дані про страховий стаж, заробітну плату, трудову діяльність та сплату внесків. Після оцифрування трудової книжки відповідні відомості доступні в електронному вигляді.

Якщо паперову трудову книжку не встигли оцифрувати до 10 червня 2026 року, вже набутий стаж не втрачається. ПФУ продовжує приймати скановані документи для формування електронних трудових книжок. Періоди роботи до 2004 року підтверджують трудовою книжкою, архівними довідками та іншими документами.

Чи кожен місяць роботи зараховується

Страховий стаж не завжди дорівнює фактичній тривалості роботи. Щоб місяць повністю зарахували, за нього має бути сплачений страховий внесок не менший за мінімальний. Якщо внесок був меншим і доплати немає, період можуть зарахувати пропорційно.

Як «докупити» стаж, якого не вистачає

Якщо стажу бракує, один із варіантів — добровільна участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Договір можна укласти через портал ПФУ та сплачувати добровільні внески. У 2026 році мінімальна зарплата становить 8647 грн, тож мінімальний страховий внесок — 1902,34 грн на місяць (22% від мінімалки).

Добровільні внески за поточний період і сплата за минулі роки — це різні механізми. За пропущені періоди після 1 січня 2004 року, коли людина не була застрахована, передбачена одноразова сплата ЄСВ. За один такий місяць доведеться заплатити 3804,68 грн (подвійний мінімальний внесок), за повний рік — 45 656,16 грн, а за п'ять років — 228 280,80 грн.

Що робити, щоб не втратити виплати

Перевірте стаж у особистому кабінеті на порталі ПФУ.

Звірте дані з трудовою книжкою; за потреби подайте скановані копії та архівні довідки.

Якщо стажу бракує — оцініть, чи вигідніше допрацювати чи «докупити» періоди.

Перед оплатою за минулі роки з'ясуйте у ПФУ, чи зарахується конкретний період.

Перед тим як платити десятки тисяч гривень, варто зважити: доплата насамперед дає право на виплату, але не гарантує її високого розміру. Остаточна сума залежить і від тривалості стажу, і від офіційної зарплати, з якої сплачувалися внески.

Відстрочка пенсії може її збільшити

Якщо людина вже має необхідний стаж і набула право на пенсію, вона може не оформлювати її одразу, а продовжити працювати. Тоді основний розмір майбутньої пенсії зростає: якщо відкласти призначення до 60 місяців — на 0,5% за кожен повний місяць стажу. За рік відстрочки буде +6%, за два роки — +12%, за п'ять років — +30%. Понад 60 місяців діє коефіцієнт 0,75% за місяць: шість років відстрочки дають +54%.

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