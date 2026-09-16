По программе «єВідновлення» в Украине выдали более 90 тысяч жилищных сертификатов, а воспользоваться ими для покупки нового жилья смогли около 34 тысяч семей. Еще десятки тысяч владельцев ждут финансирования в электронной очереди.

Жилищные сертификаты для военных помогают семьям приобрести собственный дом — по программе «єВідновлення» в Украине выдали более 90 тысяч жилищных сертификатов, однако воспользоваться ими для покупки нового жилья пока смогли около 34 тысяч семей.

Об этом сообщает ThePublic со ссылкой на главу парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк. Точное количество владельцев сертификатов, которые еще ждут финансирования, она назвать не берется, но речь идет о десятках тысяч людей.

«Точно не миллионы, но это могут быть десятки тысяч людей, которые на сегодня стоят в очереди», — пояснила Шуляк.

Почему не все сертификаты уже «сработали»

Разница между более чем 90 тысячами выданных и примерно 34 тысячами реализованных сертификатов объясняется тем, что получение самого документа еще не означает автоматического перечисления средств на покупку жилья.

По официальным правилам программы, владелец сертификата сначала подает заявку на бронирование средств. Если финансирование в этот момент отсутствует, заявка попадает в электронную очередь. После подтверждения бронирования у человека есть 30 дней, чтобы приобрести жилье и оформить сделку.

На что можно потратить сертификат

Сертификат разрешается использовать для приобретения квартиры, дома или комнаты, а также для инвестирования в будущее жилье. Он предназначен для владельцев недвижимости, полностью уничтоженной в результате российской агрессии, — к таким относятся и семьи военных, чей дом был разрушен.

100 млн евро на разблокировку очереди

Чтобы ускорить финансирование, Украина ожидает очередной транш от Банка развития Совета Европы — 100 млн евро, или более 5 млрд грн. По словам Шуляк, эти средства должны направить на жилищные сертификаты и приобретение нового жилья.

Привлечение 100 млн евро для продолжения программы официально подтвердило Министерство развития. Средства предназначены именно для компенсаций за уничтоженное жилье в форме жилищных сертификатов. Проект является продолжением программы HOME, которую Украина реализует вместе с Банком развития Совета Европы.

В 2024–2025 годах в рамках двух предыдущих кредитных соглашений объемом 200 млн евро на программу направили 9,35 млрд грн. По данным Министерства развития, за счет этих средств новое жилье приобрели более 6,1 тысячи семей.

Компенсации за поврежденное жилье

Отдельно Шуляк сообщила, что более 150 тысяч украинских семей уже получили компенсации за поврежденное жилье. Общую сумму таких выплат она оценила более чем в 15 млрд грн.

Это другое направление программы «єВідновлення»: жилищные сертификаты выдают за полностью уничтоженное жилье, тогда как владельцы поврежденных квартир и домов получают средства на ремонт. В мае Министерство цифровой трансформации сообщало, что за первые три года программы выплаты на ремонт получили 138 тысяч семей на общую сумму 13,5 млрд грн.

Как оформить жилищный сертификат

Заявление на компенсацию за уничтоженное жилье подают в приложении или на портале «Дія»: нужно заполнить форму, указать разрушенный объект и дождаться решения комиссии. После согласования формируется жилищный сертификат, дающий право на приобретение нового жилья.

Далее владелец сертификата подает заявку на бронирование средств. После подтверждения бронирования на покупку жилья и оформление сделки отводится 30 дней.

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