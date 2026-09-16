Перевозчики анонсировали повышение тарифов на пригородных и междугородних автобусных маршрутах Житомира с 19 сентября 2026 года — проезд подорожает.

Рост тарифов в Житомире добрался и до транспорта — с 19 сентября пассажиров пригородных и междугородних автобусов ждет очередное подорожание проезда. Объявления о повышении тарифов уже появились в салонах, но сколько именно будет стоить билет — перевозчики пока не говорят.

О новых объявлениях сообщили читатели «Житомир Онлайн». На опубликованном фото видна конкретная дата: стоимость проезда должны повысить с 19 сентября 2026 года, и касается это пригородных и междугородних автобусных маршрутов, а не обычных городских маршруток.

Свое решение перевозчики объясняют «значительным повышением цен на топливо, горюче-смазочные материалы и энергоносители». Аналогичные объявления пассажиры уже видели весной — тогда пересмотр тарифов на пригородных и междугородних рейсах обосновывали теми же причинами. Теперь история повторяется осенью.

Почему перевозчики могут менять цены сами

Ключевая деталь: объявление касается пригородных и междугородних внутриобластных автобусов, а не городского транспорта Житомира. Для городских маршрутов тариф устанавливает местная власть отдельным решением, тогда как для пригородных и междугородних рейсов действует иной принцип — государственное регулирование тарифов на них отменили еще в 2015 году, поэтому цены перевозчики формируют самостоятельно, исходя из рыночных условий.

Ни новой стоимости проезда, ни перечня маршрутов, на которых тариф изменится, в объявлениях нет. По состоянию на 15 сентября известно лишь две вещи: повышение анонсировано на 19 сентября и касается пригородных и междугородних сообщений.

Как пассажиру понять, подорожает ли его маршрут

Поскольку новые цены пока не обнародовали, пассажирам советуют обращать внимание не только на номер автобуса, но и на то, к какому виду сообщения относится конкретный маршрут: речь идет именно о пригородных и междугородних автобусах. Информацию о новых тарифах стоит уточнять непосредственно у перевозчика перед поездкой или следить за объявлениями в салонах в ближайшие дни.

Городские маршрутки Житомира это повышение не затронет — их тариф регулируется отдельно решениями местной власти. Поэтому изменение стоимости билета будет зависеть от того, куда именно вы едете и каким видом транспорта пользуетесь.

Ранее Politeka сообщала, повышение тарифа на воду в Житомире: в водоканале рассказали, на сколько хотят поднять цены.