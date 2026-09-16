В Украине готовят изменения, которые позволят банкам списывать кредитные долги военнослужащих. Но механизм не будет универсальным: списание коснется лишь отдельных категорий и потребует документального подтверждения обстоятельств службы.

Тема долгов и отключений коммунальных услуг сейчас остро стоит в Украине, а отдельной темой становится кредитная нагрузка военнослужащих. Банкам готовят разрешение списывать такие долги, но не всем и не автоматически — механизм будет иметь существенные ограничения. Об этом 15 сентября сообщил «Первый бизнесовый» со ссылкой на источники в финансовом секторе.

Кому именно банки смогут списать кредит

Речь прежде всего о военных, которые получили тяжелые ранения, стали людьми с инвалидностью или потеряли трудоспособность из-за участия в боевых действиях. В таких ситуациях банки смогут закрывать кредит без требования к самому военнослужащему или его семье погашать остаток долга.

Что предусмотрено для других категорий

Для остальных военных универсального списания не будет. Финансовые учреждения предлагают альтернативные варианты: реструктуризацию долга, отсрочку платежей или снижение финансовой нагрузки. Решение о списании будет приниматься индивидуально — после анализа документов и подтверждения статуса военнослужащего.

Кто покроет потери банков

Банки ожидают от государства компенсационных механизмов, которые позволят покрыть часть потерь. Полное списание кредитов без бюджетной поддержки, по оценке финансистов, может создать риски для стабильности сектора. В парламенте уже обсуждают возможность расширения перечня случаев, однако окончательное решение будет зависеть от согласования с правительством и Национальным банком.

Как оформить списание кредита

Сейчас программа еще не запущена: банки ждут финального утверждения механизма, после чего обновят внутренние правила и официально объявят процедуру. Военнослужащим, которые подпадают под критерии, стоит заранее подготовить документы, подтверждающие ранение, инвалидность или потерю трудоспособности и участие в боевых действиях, — именно они станут основанием для списания долга.

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