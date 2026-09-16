В Україні готують зміни, які дозволять банкам списувати кредитні борги військовослужбовців. Однак механізм не буде універсальним: списання стосуватиметься лише окремих категорій і потребуватиме документального підтвердження обставин служби.

Тема боргів та відключень комунальних послуг нині гостро стоїть в Україні, а окремою темою стає кредитне навантаження військовослужбовців. Банкам готують дозвіл списувати такі борги, проте не всім і не автоматично — механізм матиме суттєві обмеження. Про це 15 вересня повідомив «Перший бізнесовий» із посиланням на джерела у фінансовому секторі.

Кому саме банки зможуть списати кредит

Йдеться насамперед про військових, які отримали тяжкі поранення, стали особами з інвалідністю або втратили працездатність через участь у бойових діях. У таких ситуаціях банки зможуть закривати кредит без вимоги до самого військовослужбовця чи його родини погашати залишок боргу.

Що передбачено для інших категорій

Для решти військових універсального списання не буде. Фінансові установи пропонують альтернативні варіанти: реструктуризацію боргу, відтермінування платежів або зниження фінансового навантаження. Рішення про списання ухвалюватимуть індивідуально — після аналізу документів і підтвердження статусу військовослужбовця.

Хто покриє втрати банків

Банки очікують від держави компенсаційних механізмів, які дозволять покрити частину втрат. Повне списання кредитів без бюджетної підтримки, за оцінкою фінансистів, може створити ризики для стабільності сектору. У парламенті вже обговорюють можливість розширення переліку випадків, однак остаточне рішення залежатиме від узгодження з урядом і Національним банком.

Як оформити списання кредиту

Наразі програма ще не запущена: банки чекають на фінальне затвердження механізму, після чого оновлять внутрішні правила й офіційно оголосять процедуру. Військовослужбовцям, які підпадають під критерії, варто заздалегідь підготувати документи, що підтверджують поранення, інвалідність або втрату працездатності та участь у бойових діях, — саме вони стануть підставою для списання боргу.

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