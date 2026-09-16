Школьное питание во Львовской области снова оказалось в центре внимания — из-за жалоб на качество обедов во Львове закрыли пищеблок одной из школ. Об этом сообщает «Украинская правда. Жизнь».
Поводом для такого решения стали жалобы на обеды. В частности, на обед школьники получили блюдо серо-зелёного цвета — именно оно вызвало больше всего нареканий со стороны учеников и родителей.
Что проверяют в школьных столовых
На фоне обращений во Львовской области продолжаются проверки организации питания в школах. Специалисты Госпродпотребслужбы оценивают санитарное состояние пищеблоков, условия хранения и приготовления продуктов, соблюдение технологии приготовления блюд, сроки годности и личную гигиену работников.
Инспекторы также сверяют, соответствует ли фактическое питание утверждённому меню, соблюдаются ли нормы питания и в каких условиях дети получают готовые блюда. При необходимости специалисты отбирают образцы готовых блюд, продуктов и воды, а также смывы с поверхностей — их передают на лабораторные исследования.
Бесплатное горячее питание охватило 99% школ Львовской области, однако в нескольких громадах возникли задержки из-за тендерных процедур и нехватки поваров. Именно в таких условиях могли появиться нарушения, на которые пожаловались родители во Львове.
Куда сообщать о нарушениях
В Госпродпотребслужбе призывают сообщать о возможных нарушениях при организации питания в школах. Обращения принимают в Главном управлении Госпродпотребслужбы во Львовской области по адресу: Львов, ул. Витовского, 18. Телефон приёмной: +38 (032) 261 36 90.
Ранее на фоне жалоб на качество школьных обедов премьер-министр Сергей Корецкий поручил Госпродпотребслужбе совместно с профильными министерствами проверить на местах, как организовано питание для учеников 1–11 классов.
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