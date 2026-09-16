Во Львове из-за жалоб учеников и родителей на качество обедов закрыли пищеблок одной из школ. Детям, в частности, подавали блюдо серо-зелёного цвета.

Школьное питание во Львовской области снова оказалось в центре внимания — из-за жалоб на качество обедов во Львове закрыли пищеблок одной из школ. Об этом сообщает «Украинская правда. Жизнь».

Поводом для такого решения стали жалобы на обеды. В частности, на обед школьники получили блюдо серо-зелёного цвета — именно оно вызвало больше всего нареканий со стороны учеников и родителей.

Что проверяют в школьных столовых

На фоне обращений во Львовской области продолжаются проверки организации питания в школах. Специалисты Госпродпотребслужбы оценивают санитарное состояние пищеблоков, условия хранения и приготовления продуктов, соблюдение технологии приготовления блюд, сроки годности и личную гигиену работников.

Инспекторы также сверяют, соответствует ли фактическое питание утверждённому меню, соблюдаются ли нормы питания и в каких условиях дети получают готовые блюда. При необходимости специалисты отбирают образцы готовых блюд, продуктов и воды, а также смывы с поверхностей — их передают на лабораторные исследования.

Бесплатное горячее питание охватило 99% школ Львовской области, однако в нескольких громадах возникли задержки из-за тендерных процедур и нехватки поваров. Именно в таких условиях могли появиться нарушения, на которые пожаловались родители во Львове.

Куда сообщать о нарушениях

В Госпродпотребслужбе призывают сообщать о возможных нарушениях при организации питания в школах. Обращения принимают в Главном управлении Госпродпотребслужбы во Львовской области по адресу: Львов, ул. Витовского, 18. Телефон приёмной: +38 (032) 261 36 90.

Ранее на фоне жалоб на качество школьных обедов премьер-министр Сергей Корецкий поручил Госпродпотребслужбе совместно с профильными министерствами проверить на местах, как организовано питание для учеников 1–11 классов.

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