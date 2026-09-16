З 15 вересня Укрзалізниця запровадила нову шестизонову систему тарифів на приміські перевезення. Вартість квитка тепер залежить від зони поїздки, а не від точного кілометражу.

Різке похолодання у Київській області цього тижня збіглося з іншою новиною для пасажирів — з 15 вересня подорожчав проїзд у приміських поїздах Укрзалізниці, яка запровадила нову шестизонову систему тарифів.

Про перехід на нову модель ціноутворення повідомили у пресслужбі Укрзалізниці. Відтепер вартість квитка залежить не від точного кілометражу, а від тарифної зони, до якої потрапляє маршрут: незалежно від того, скільки кілометрів у межах зони проїхав пасажир, діятиме фіксована ціна.

Скільки тепер коштує проїзд у приміських поїздах

Укрзалізниця оновила тарифну сітку для приміського залізничного сполучення в трьох областях, зокрема й Київській. Нові ціни виглядають так:

до 50 км — 30 грн;

51–90 км — 55 грн;

91–130 км — 75 грн;

131–170 км — 95 грн;

171–250 км — 115 грн;

понад 250 км — 150 грн.

Оновлені тарифи з 15 вересня також почали діяти на Житомирщині та Чернігівщині. Ще в чотирьох регіонах — Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях — нововведення запрацює з 22 вересня.

Причину перегляду цін у компанії пояснили хронічними невиплатами за перевезення пільговиків та здорожчанням ресурсів. «Низка адміністрацій хронічно не сплачує за перевезення пільговиків. Також ситуацію ускладнює здорожчання за останні роки електроенергії, пального та інших ресурсів, що ще більше збільшує собівартість перевезень», — зазначають в Укрзалізниці.

За розрахунками перевізника, зональна модель дозволить частково скоротити збитки від приміських перевезень без суттєвого підвищення вартості проїзду.

Як працює зональний тариф для пасажира

Ключова відмінність нової системи в тому, що ціна більше не зростає плавно з кожним наступним кілометром. У межах однієї зони пасажир сплачує однакову суму: скажімо, поїздка на 40 км і на 49 км коштуватиме однаково — 30 грн.

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