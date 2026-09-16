Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області можна призначати за кожен рік понаднормового страхового стажу. У Головному управлінні Пенсійного фонду пояснили, як розраховують розмір надбавки та кому вона належить.

Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області призначають не всім — щоб їх отримати, потрібно мати понаднормовий страховий стаж. Саме від кількості «зайвих» років роботи і залежить розмір щомісячної надбавки, пояснили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в регіоні.

За кожен повний рік роботи понад встановлену законом норму страхового стажу до пенсії додають 1% від її обчисленого розміру. Наприклад, якщо людина пропрацювала на десять років довше за мінімально необхідну норму, їй щомісяця доплачуватимуть 10% від базової суми пенсії.

Який «зайвий» стаж рахується?

Понаднормовим стажем вважаються роки роботи понад мінімальний стаж, необхідний для виходу на пенсію за віком. Для пенсіонерів, яким пенсію призначили до жовтня 2011 року, норма становить понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок. Тим, чия пенсія призначена після жовтня 2011 року, рахують понад 35 років стажу для чоловіків і понад 30 років для жінок.

Але є й суттєве обмеження. Незалежно від кількості додаткових років, розмір доплати не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році цей мінімум становить 2361 гривню, тож за один рік понаднормового стажу нарахують не більше 23,61 гривні.

Мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року діють нові вимоги до страхового стажу. У 60 років на заслужений відпочинок вийдуть лише ті, хто накопичив 32 роки страхового стажу. У 63 роки — ті, хто має 22 роки стажу, а у 65 років — кому 15 років стажу. Тобто чим довше людина працює, тим більшу пенсію накопичує.

Як перераховується доплата

Після звільнення та призначення пенсії розмір доплати за понаднормовий стаж може бути перерахований згідно з актуальними даними. Вона не є разовим нарахуванням — людина отримує її щомісяця разом із основною сумою виплати. Жодних окремих заяв для її оформлення подавати не потрібно.

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