Кабінет міністрів у проєкті держбюджету на 2027 рік планує підвищити мінімальну зарплату до 9 546 грн, а загальний прожитковий мінімум — до 3 559 грн. Розповідаємо, на скільки зростуть соціальні стандарти та кого це торкнеться.

Прожитковий мінімум і зарплати в Україні можуть зрости вже з 1 січня 2027 року — у проєкті держбюджету на наступний рік уряд заклав підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Про нові показники повідомили народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі та народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

На скільки зросте мінімальна зарплата

Мінімальну заробітну плату з 1 січня 2027 року планується встановити на рівні 9 546 грн. Це на 899 грн, або на 10,4%, більше, ніж чинна у 2026 році "мінімалка" — 8 647 грн.

"Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2027 року планується на рівні 9 546 грн", — зазначив Ярослав Железняк. Підвищення соціального стандарту заклали в проєкт державного бюджету України на 2027 рік, який підготував Кабінет міністрів.

Прожитковий мінімум: показники для кожної категорії

Водночас зросте і прожитковий мінімум. З 1 січня 2027 року загальний показник планується на рівні 3 559 грн — це на 10,9% більше, ніж у 2026 році. Для окремих категорій населення в проєкті передбачені такі значення:

для працездатних осіб — 3 691 грн;

для осіб, які втратили працездатність, — 2 878 грн;

базова величина для розрахунку допомоги людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю — 4 000 грн.

Ці цифри озвучила народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк. Вона уточнила, що решту основних соціальних стандартів також планують підвищити приблизно на 10%.

Що станеться з індексацією зарплат бюджетників

Окремо в проєкті бюджету на 2027 рік закладені зміни щодо щомісячної індексації зарплат бюджетників. Йдеться про доплату, яка частково компенсувала працівникам зростання цін. У січні 2027 року її, за словами Василевської-Смаглюк, планують не виплачувати: накопичений до грудня 2026 року показник індексації обнулять.

Тобто відлік для нової індексації почнеться з нуля. Право на відповідну доплату виникне лише після того, як інфляція знову перевищить встановлений законодавством поріг.

Що це означає для українців

Варто пам'ятати, що підвищення соціальних стандартів наразі закладене тільки в проєкт бюджету. До остаточного ухвалення документа Верховною Радою цифри можуть ще змінитися. Втім, орієнтуватися можна вже зараз: уряд планує, що з 1 січня 2027 року мінімальна зарплата становитиме 9 546 грн, а загальний прожитковий мінімум — 3 559 грн.