Млинці на молоці — ніжна класика, яку легко повторити вдома. Цей рецепт підкаже, як зробити тонке однорідне тісто без грудочок і спекти млинці, що не рвуться на сковороді.

Рецепт млинців із яйцем ми вже публікували — а млинці на молоці готуються за класичною схемою: тонкі, еластичні та універсальні для солодкої чи солоної начинки. Секрет у тому, як саме з'єднати інгредієнти, щоб тісто вийшло однорідним, без жодної грудочки.

Для млинців на молоці потрібно зовсім небагато: яйця, молоко, борошно, дрібка солі, цукор і вершкове масло чи олія. Тісто можна замісити блендером або звичайним вінчиком — вийде однаково добре, якщо додавати молоко поступово.

Інгредієнти для млинців на молоці

6 великих яєць;

1 чайна ложка солі;

1 столова ложка цукру;

приблизно 190 г пшеничного борошна (1½ склянки);

приблизно 1 л незбираного молока (4 склянки);

60 г розтопленого вершкового масла або 60 мл олії (¼ склянки).

Для подачі можна взяти шоколадно-горіхову пасту та підсмажені мигдалеві пластівці — або будь-яку улюблену начинку.

Як приготувати млинці на молоці: покроково

Спочатку приготуйте тісто. Якщо використовуєте блендер, покладіть у чашу яйця, цукор, сіль і борошно та збийте на високій швидкості до з'єднання. Не вимикаючи прилад, через отвір у кришці повільно влийте молоко і збивайте до однорідності. За потреби зупиніть блендер і зішкребіть борошно зі стінок. Наприкінці додайте олію і перемішайте ще близько 30 секунд.

Якщо замішуєте вінчиком, у великій мисці збийте яйця, цукор, сіль і борошно до густого тіста. Потім додавайте молоко поступово — приблизно по 120 мл за раз, щоразу вимішуючи до однорідності без грудочок. Коли все молоко буде влито, введіть розтоплене вершкове масло й перемішуйте ще близько хвилини.

Добре розігрійте сковороду з антипригарним покриттям на середньому вогні. Коли вона стане гарячою, нахиліть її під кутом 45 градусів і влийте ополоник тіста, одразу розподіляючи його по дну круговими рухами. Не лийте забагато: млинець має бути тонким, тому тісто повинно лише ледь покривати дно.

Коли краї млинця почнуть відходити від сковороди, акуратно підніміть їх лопаткою по колу, потім підсуньте лопатку під середину та переверніть млинець. Смажте ще 20–30 секунд і викладіть на тарілку. Так само приготуйте решту тіста.

Млинці на молоці можна згортати по-різному: намазати начинку по всій поверхні й скрутити рулетом, або скласти навпіл і ще раз навпіл, або ж намастити начинку по центру і загнути краї до середини по колу.

Подавайте млинці на молоці одразу, поки вони теплі, з шоколадно-горіховою пастою, ягодами, сиром або будь-якою улюбленою начинкою. Готове тісто можна приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику до наступного дня — перед смаженням просто добре перемішайте його.

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