Блины на молоке — нежная классика, которую легко повторить дома. Этот рецепт подскажет, как сделать тонкое однородное тесто без комочков и испечь блины, которые не рвутся на сковороде.

Рецепт блинов с яйцом мы уже публиковали — а блины на молоке готовятся по классической схеме: тонкие, эластичные и универсальные для сладкой или соленой начинки. Секрет в том, как именно соединить ингредиенты, чтобы тесто получилось однородным, без единого комочка.

Для блинов на молоке нужно совсем немного: яйца, молоко, мука, щепотка соли, сахар и сливочное или растительное масло. Тесто можно замесить блендером или обычным венчиком — получится одинаково хорошо, если добавлять молоко постепенно.

Ингредиенты для блинов на молоке

6 крупных яиц;

1 чайная ложка соли;

1 столовая ложка сахара;

примерно 190 г пшеничной муки (1½ стакана);

примерно 1 л цельного молока (4 стакана);

60 г растопленного сливочного масла или 60 мл растительного масла (¼ стакана).

Для подачи можно взять шоколадно-ореховую пасту и обжаренные миндальные лепестки — или любую любимую начинку.

Как приготовить блины на молоке: пошагово

Сначала приготовьте тесто. Если используете блендер, положите в чашу яйца, сахар, соль и муку и взбейте на высокой скорости до соединения. Не выключая прибор, через отверстие в крышке медленно влейте молоко и взбивайте до однородности. При необходимости остановите блендер и соскребите муку со стенок. В конце добавьте масло и перемешайте еще около 30 секунд.

Если замешиваете венчиком, в большой миске взбейте яйца, сахар, соль и муку до густого теста. Затем добавляйте молоко постепенно — примерно по 120 мл за раз, каждый раз вымешивая до однородности без комочков. Когда все молоко будет влито, введите растопленное сливочное масло и перемешивайте еще около минуты.

Хорошо разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Когда она станет горячей, наклоните ее под углом 45 градусов и влейте половник теста, сразу распределяя его по дну круговыми движениями. Не лейте слишком много: блин должен быть тонким, поэтому тесто должно лишь слегка покрывать дно.

Когда края блина начнут отходить от сковороды, аккуратно поднимите их лопаткой по кругу, затем подведите лопатку под середину и переверните блин. Жарьте еще 20–30 секунд и выложите на тарелку. Так же приготовьте остальное тесто.

Блины на молоке можно сворачивать по-разному: намазать начинку по всей поверхности и скрутить рулетом, или сложить пополам и еще раз пополам, или намазать начинку по центру и загнуть края к середине по кругу.

Подавайте блины на молоке сразу, пока они теплые, с шоколадно-ореховой пастой, ягодами, творогом или любой любимой начинкой. Готовое тесто можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до следующего дня — перед жаркой просто хорошо перемешайте его.

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