Фаршированные перцы в этой версии готовятся с нежным стейком, грибами и расплавленным сыром — и всё это без риса и фарша, зато с гораздо более насыщенным вкусом.

Нежные кабачки в духовке мы уже публиковали — а фаршированные перцы со стейком и сыром готовятся совсем иначе. Это сытный ужин без риса и обычного фарша: начинку делают из тонко нарезанной говядины, грибов и лука, а сверху всё заливают расплавленным сыром.

Фаршированные перцы по этому рецепту получаются нежными и сочными благодаря предварительному запеканию перца в духовке. Именно эта хитрость делает блюдо заметно вкуснее, чем когда перцы фаршируют сырыми. Далее — пошаговый рецепт.

Ингредиенты для фаршированных перцев

4 болгарских перца, разрезанных пополам

1 ст. л. растительного масла

1 большая луковица, нарезанная ломтиками

примерно 450 г шампиньонов, нарезанных

соль по вкусу

свежемолотый чёрный перец

примерно 680 г говяжьего стейка, тонко нарезанного

2 ч. л. итальянских трав

16 ломтиков сыра проволоне

свежая петрушка для подачи

Как приготовить фаршированные перцы: пошагово

Разогрейте духовку до 160 °C. Выложите половинки перцев в большую форму для запекания и запекайте до мягкости в течение 30 минут.

Тем временем разогрейте большую сковороду на средне-сильном огне и разогрейте в ней масло. Добавьте лук и грибы, приправьте солью и перцем. Готовьте, помешивая, до мягкости, около 6 минут. Добавьте нарезанную говядину и приправьте ещё солью и перцем. Жарьте, время от времени перемешивая, около 3 минут. В конце вмешайте итальянские травы.

Положите ломтик проволоне на дно запечённых перцев, сверху выложите говяжью начинку с грибами. Накройте ещё одним ломтиком проволоне и запекайте под грилем, пока сыр не подрумянится, около 3 минут.

Перед подачей украсьте свежей петрушкой.

Фаршированные перцы отлично подаются с салатом из рукколы или запечённым картофелем. Используйте перцы разных цветов — так блюдо выглядит эффектнее. Подавайте сразу, пока сыр расплавлен и тянется.

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