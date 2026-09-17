Рецепт дерунов без терки мы уже публиковали — а картошка по-деревенски готовится совсем иначе, но получается не менее хрустящей и ароматной.

Картошка по-деревенски — это универсальный гарнир, который подходит и к мясу, и к рыбе, и к овощам. Главная прелесть блюда — золотистая хрустящая корочка снаружи и нежная маслянистая серединка внутри. Секрет идеальной текстуры — в необычной крахмальной смеси, которой покрывают картофель перед запеканием.

Ингредиенты для картошки по-деревенски

680 г мелкого картофеля (пальчикового или молодого);

кулинарный спрей или масло для смазывания противня;

3 ст. л. растительного масла;

2 ст. л. кукурузного крахмала;

1 ст. л. свежего розмарина, мелко нарезанного;

3 зубчика чеснока, измельчённые;

соль по вкусу;

свежемолотый чёрный перец по вкусу.

Как приготовить картошку по-деревенски: пошагово

Шаг 1. Разогрейте духовку до 220 °C. Картофель тщательно вымойте, обсушите и разрежьте пополам вдоль. Большой противень смажьте кулинарным спреем (или маслом), затем полейте растительным маслом и наклоните противень, чтобы масло распределилось равномерно.

Шаг 2. В большой миске, пригодной для микроволновки, взбейте кукурузный крахмал со 120 мл воды до однородности. Нагревайте смесь в микроволновке порциями по 20 секунд, взбивая после каждого раза, пока она не станет липкой, как пудинг, — примерно 1–1,5 минуты в общей сложности.

Шаг 3. Добавьте картофель в крахмальную смесь и перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт со всех сторон. Не пугайтесь, если вид будет немного необычным: именно это покрытие обеспечивает максимальную хрусткость.

Шаг 4. Выложите картофель срезом вниз на противень, оставляя между кусочками немного места. Плотно накройте противень фольгой и поставьте в духовку. Запекайте 12 минут.

Шаг 5. Снимите фольгу и запекайте дальше, пока срез каждой картофелины не станет золотисто-коричневым, — это займёт 15–20 минут. Добавьте розмарин, чеснок, соль и перец, перемешайте. Верните противень в духовку и готовьте ещё примерно 5 минут, пока чеснок не станет ароматным и золотистым. Переложите картофель в миску, быстро перемешайте и подавайте.

Картошка по-деревенски вкуснее всего сразу после приготовления, пока корочка хрустящая. Подавайте её с любимым соусом — сметанным, чесночным или томатным. По желанию розмарин можно заменить тимьяном или другими травами, а к чесноку добавить немного паприки.

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