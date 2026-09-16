В приложении «Резерв+» пользователи видят разные статусы — красную ленту, отметку «В розыске» и пропавший QR-код. Объясняем, что означает каждый из этих сигналов и что делать, чтобы исправить ситуацию.

Воинский учет в «Резерв+» снова вызывает вопросы — пользователи приложения видят пугающие статусы: красную ленту, отметку «В розыске» и исчезнувший QR-код вместо привычного документа. Разбираемся, что означает каждый из этих сигналов и стоит ли их бояться.

«Резерв+» — официальное приложение Министерства обороны Украины для военнообязанных, призывников и резервистов. В нем формируется электронный военно-учетный документ с QR-кодом, который имеет такую же юридическую силу, как бумажный военный билет или приписное свидетельство. Статус в профиле показывает лишь состояние ваших данных на воинском учете.

Что означает статус «В розыске»

Отметка «В розыске» появляется, когда территориальный центр комплектования внес человека в базу розыска. Чаще всего причиной становится несвоевременное уточнение данных или неявка по повестке. Сам по себе этот статус не означает автоматической мобилизации, однако игнорировать его не стоит: при проверке документов полиция может доставить человека в ТЦК.

Красная лента: о чем она сигнализирует

Красную ленту в «Резерв+» видят те, чьи данные требуют уточнения или кто уже попал в розыск. Это предупредительный индикатор, который отображается вместо обычной отметки «Данные уточнены». То есть красная лента — не отдельный статус, а подсветка проблемы: сведения в реестре устарели или по вам остался открытый вопрос.

Почему исчезает QR-код

QR-код — ключевая часть электронного военно-учетного документа. Если у человека активен статус «Требует уточнения данных» или «В розыске», приложение может скрыть или не сформировать QR-код. В таком случае электронный документ не считается действительным, и им нельзя воспользоваться при проверке на блокпосту или в ТЦК. QR-код снова становится активным после обновления данных.

Что делать, если увидели «розыск» или красную ленту

Первый шаг — явиться в свой ТЦК или, если доступно, уточнить данные дистанционно. С собой стоит иметь паспорт, идентификационный код и документы, подтверждающие право на отсрочку (при наличии). После сверки сведений статус в «Резерв+» обычно обновляется, а QR-код возвращается. Если вы не согласны со статусом, его можно обжаловать — в том числе через суд.

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