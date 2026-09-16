У застосунку «Резерв+» користувачі бачать різні статуси — червону стрічку, позначку «У розшуку» та зниклий QR-код. Пояснюємо, що означає кожен із цих сигналів і що робити, аби виправити ситуацію.

Військовий облік у «Резерв+» знову викликає питання — користувачі застосунку помічають статуси, які лякають: червону стрічку, позначку «У розшуку» та зниклий QR-код замість звичного документа. Розберімо, що означає кожен із цих сигналів і чи треба їх боятися.

«Резерв+» — офіційний застосунок Міністерства оборони України для військовозобов'язаних, призовників і резервістів. У ньому формується електронний військово-обліковий документ із QR-кодом, який має таку саму юридичну силу, що й паперовий військовий квиток чи приписне свідоцтво. Статус у профілі показує лише стан ваших даних на військовому обліку.

Що означає статус «У розшуку»

Позначка «У розшуку» з'являється, коли територіальний центр комплектування вніс особу до бази розшуку. Найчастіше причиною стає несвоєчасне уточнення даних або неявка за повісткою. Сам по собі цей статус не означає автоматичної мобілізації, проте ігнорувати його не варто: під час перевірки документів поліція може доставити людину до ТЦК.

Червона стрічка: про що вона сигналить

Червону стрічку в «Резерв+» бачать ті, чиї дані потребують уточнення або хто вже потрапив до розшуку. Це попереджувальний індикатор, який показується замість звичного позначення «Дані уточнено». Тобто червона стрічка — не окремий статус, а підсвічування проблеми: відомості в реєстрі застаріли або щодо вас лишилося відкрите питання.

Чому зникає QR-код

QR-код — ключова частина електронного військово-облікового документа. Якщо в людини активний статус «Потребує уточнення даних» або «У розшуку», застосунок може приховати чи не сформувати QR-код. У такому разі електронний документ не вважається чинним, і ним не можна скористатися під час перевірки на блокпосту чи в ТЦК. QR-код знову стає активним після оновлення даних.

Що робити, якщо побачили «розшук» або червону стрічку

Перший крок — з'явитися до свого ТЦК або, якщо доступно, уточнити дані дистанційно. Із собою варто мати паспорт, ідентифікаційний код і документи, які підтверджують право на відстрочку (за наявності). Після звірки відомостей статус у «Резерв+» зазвичай оновлюється, а QR-код повертається. Якщо ви не згодні зі статусом, його можна оскаржити — зокрема через суд.

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