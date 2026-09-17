Рецепт дерунів без тертки ми вже публікували — а картопля по-селянськи готується зовсім інакше, але виходить не менш хрусткою та ароматною.

Картопля по-селянськи — це універсальний гарнір, який пасує і до м'яса, і до риби, і до овочів. Головна принада страви — золотиста хрустка скоринка зовні та ніжна, масляниста серединка всередині. Секрет ідеальної текстури — у незвичній крохмальній суміші, якою покривають картоплю перед запіканням.

Інгредієнти для картоплі по-селянськи

680 г дрібної картоплі (пальчикової або молодої);

кулінарний спрей або олія для змащування дека;

3 ст. л. рослинної олії;

2 ст. л. кукурудзяного крохмалю;

1 ст. л. свіжого розмарину, дрібно посіченого;

3 зубчики часнику, подрібнені;

сіль за смаком;

свіжомелений чорний перець за смаком.

Як приготувати картоплю по-селянськи: покроково

Крок 1. Розігрійте духовку до 220 °C. Картоплю ретельно помийте, обсушіть і розріжте навпіл уздовж. Велике деко змастіть кулінарним спреєм (або олією), потім полийте рослинною олією й нахиліть деко, щоб олія розподілилася рівномірно.

Крок 2. У великій мисці, придатній для мікрохвильовки, збийте кукурудзяний крохмаль із 120 мл води до однорідності. Нагрівайте суміш у мікрохвильовці порціями по 20 секунд, збиваючи після кожного разу, поки вона не стане липкою, як пудинг, — приблизно 1–1,5 хвилини загалом.

Крок 3. Додайте картоплю до крохмальної суміші й перемішайте, щоб кожен шматочок був покритий з усіх боків. Не лякайтеся, якщо вигляд буде трохи незвичним: саме це покриття забезпечує максимальну хрусткість.

Крок 4. Викладіть картоплю зрізом донизу на деко, залишаючи між шматочками трохи простору. Щільно накрийте деко фольгою і поставте в духовку. Запікайте 12 хвилин.

Крок 5. Зніміть фольгу і запікайте далі, поки зріз кожної картоплини не стане золотисто-коричневим, — це займе 15–20 хвилин. Додайте розмарин, часник, сіль і перець, перемішайте. Поверніть деко в духовку й готуйте ще приблизно 5 хвилин, поки часник не стане запашним і золотистим. Перекладіть картоплю в миску, швидко перемішайте й подавайте.

Картопля по-селянськи найсмачніша одразу після приготування, поки скоринка хрустка. Подавайте її з улюбленим соусом — сметанним, часниковим або томатним. За бажанням розмарин можна замінити на чебрець або інші трави, а до часнику додати трохи паприки.

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