Фаршировані перці у цій версії готуються з ніжним стейком, грибами та розплавленим сиром — і все це без рису й фаршу, зате з набагато насиченішим смаком.

Ніжні кабачки в духовці ми вже публікували — а фаршировані перці зі стейком і сиром готуються зовсім інакше. Це ситна вечеря, яка не потребує рису чи звичайного фаршу: начинку роблять із тонко нарізаної яловичини, грибів та цибулі, а зверху все заливають розплавленим сиром.

Фаршировані перці за цим рецептом виходять ніжними й соковитими завдяки попередньому запіканню перцю в духовці. Саме ця хитрість робить страву значно смачнішою, ніж коли перці фарширують сирими. Далі — покроковий рецепт.

Інгредієнти для фаршированих перців

4 болгарських перці, розрізаних навпіл

1 ст. ложка олії

1 велика цибулина, нарізана скибочками

приблизно 450 г печериць, нарізаних

сіль на смак

свіжозмелений чорний перець

приблизно 680 г яловичого стейка, тонко нарізаного

2 ч. ложки італійських трав

16 скибочок сиру проволоне

свіжа петрушка для подачі

Як приготувати фаршировані перці: покроково

Розігрійте духовку до 160 °C. Викладіть половинки перців у велику форму для запікання та запікайте до м'якості протягом 30 хвилин.

Тим часом розігрійте велику сковороду на середньо-сильному вогні та розігрійте в ній олію. Додайте цибулю й гриби, приправте сіллю та перцем. Готуйте, помішуючи, до м'якості, близько 6 хвилин. Додайте нарізану яловичину та приправте ще сіллю й перцем. Смажте, час від часу перемішуючи, близько 3 хвилин. Наприкінці вмішайте італійські трави.

Покладіть скибочку проволоне на дно запечених перців, зверху викладіть яловичу начинку з грибами. Накрийте ще однією скибочкою проволоне та запікайте під грилем, поки сир не підрум'яниться, близько 3 хвилин.

Перед подачею прикрасьте свіжою петрушкою.

Фаршировані перці чудово смакують із салатом з руколи або запеченою картоплею як гарніром. Використайте перці різних кольорів — так страва виглядає ефектніше. Подавайте одразу, поки сир розплавлений і тягнеться.

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