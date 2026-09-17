Курячий суп — це ситна й корисна страва, яку рятують ароматні овочі, ніжна курка та рис у насиченому бульйоні. Цей рецепт простий і готується в одній каструлі менш ніж за годину.

Апетитний суп із куркою та булгуром ми вже публікували — а цей курячий суп готується з рисом і виходить таким самим ситним, але ще ніжнішим.

Курячий суп — це збалансована страва на кожен день: ароматна овочева основа з цибулі, моркви та селери, соковита курка й розсипчастий рис, який вбирає весь смак бульйону. Секрет у тому, що рис закладають сирим, тож він готується прямо в бульйоні й стає напрочуд ароматним. Приготувати страву просто — впорається навіть початківець.

Інгредієнти для курячого супу

2 столові ложки оливкової олії (або олії авокадо);

1 велика цибуліна, нарізана кубиками;

2 великі морквини, нарізані кубиками;

1 стебло селери, нарізане кубиками;

450 г курячої грудки (3 невеликі) або курячих стегон;

1/3 склянки (близько 80 г) довгозернистого рису, наприклад басматі або жасмину (не вареного);

8 склянок (близько 1,9 л) курячого бульйону;

1 склянка (240 мл) води;

1 чайна ложка солі (за смаком);

1/2 чайної ложки меленого чорного перцю (за смаком);

2 лаврові листи;

2 столові ложки свіжої зелені (кріп, петрушка або їх суміш).

Як приготувати курячий суп: покроково

Розігрійте каструлю з товстим дном або казан з оливковою олією на середньому вогні. Додайте цибулю, моркву та селеру та підсмажуйте, помішуючи, поки овочі ледь не розім'якшуться та стануть золотистими — близько 6–7 хвилин.

Додайте до овочів курку, рису, лаврові листи, курячий бульйон, воду, сіль і перець. Доведіть до кипіння, знімаючи піну, що піднімається на поверхню.

Зменшіть вогонь до середньо-слабкого і варіть без кришки при легкому кипінні ще 25–30 хвилин, поки рис не стане м'яким, а курка повністю не приготується.

Вийміть курку з супу, розберіть її на маленькі шматочки й поверніть назад у каструлю. Зніміть з вогню.

Додайте свіжу зелень, приправте за смаком сіллю та перцем і подавайте.

Куряча грудка може готуватися довше залежно від товщини — варіть, поки м'ясо повністю не приготується (до 74 °C всередині; перевірити можна кухонним термометром).

Рис поступово вбирає бульйон, тому з часом суп стає густішим. Якщо хочете рідшої консистенції, просто додайте ще трохи бульйону при підігріванні. Зберігати страву можна в герметичному контейнері в холодильнику до 3–4 днів, а в морозильній камері — до 3 місяців.

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