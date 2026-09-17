Грецький салат — це свіжа, яскрава та проста страва, яку можна зібрати за лічені хвилини. Секрет — у правильному балансі оливкової олії та червоного винного оцту.

Рецепт ідеального салата Шуба ми вже публікували — а грецький салат готується зовсім інакше: його не треба викладати шарами й заправляти майонезом. Це легка страва зі свіжих овочів, розсоленої фети та оливок, якій надають «середземноморського» смаку всього дві рідкі складові.

Класичний грецький салат не потребує варіння чи запікання — все збирається за 25 хвилин. А головна хитрість смачного результату ховається не в кількості інгредієнтів, а в правильній пропорції заправки: оливкова олія та червоний винний оцет дають саме той смак, за який цю страву люблять у всьому світі.

Інгредієнти для грецького салату

На 6 порцій вам знадобляться:

½ огірка (без насіння, нарізаний)

200 г помідорів чері (розрізаних навпіл)

1 червона цибуля (нарізана)

150 г фети (поламаної на шматочки)

100 г оливок каламата без кісточок (нарізаних)

невеликий пучок петрушки (подрібненої)

невеликий пучок м'яти (листочки, подрібнені)

2 ст. л. оливкової олії extra virgin

1 ст. л. червоного винного оцту

сіль за смаком

Якщо хочете додати салату солодко-гострої нотки, вмішайте трохи гарячого меду — так він заграє новими барвами.

Як приготувати грецький салат: покроково

Крок 1. Огірок розріжте навпіл, вишкребте ложкою насіння, а м'якоть наріжте шматочками. Помідори чері розріжте на четвертинки, червону цибулю — подрібніть. Фету розкриште на великі шматочки, оливки каламата наріжте тонкими кільцями.

Крок 2. У великій мисці з'єднайте огірок, помідори, цибулю, фету та оливки. Додайте подрібнену петрушку і зірвані листя м'яти.

Крок 3. Збризніть салат оливковою олією extra virgin і червоним винним оцтом. Посоліть і акуратно перемішайте, намагаючись не роздавити фету.

Грецький салат найкраще подавати одразу після приготування — він найсмачніший у день, коли його зробили. До нього можна подати теплі коржі, грецький йогуртовий соус, м'ясо або халлумі — залежно від настрою.

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