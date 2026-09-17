Рецепт ідеального салата Шуба ми вже публікували — а грецький салат готується зовсім інакше: його не треба викладати шарами й заправляти майонезом. Це легка страва зі свіжих овочів, розсоленої фети та оливок, якій надають «середземноморського» смаку всього дві рідкі складові.
Класичний грецький салат не потребує варіння чи запікання — все збирається за 25 хвилин. А головна хитрість смачного результату ховається не в кількості інгредієнтів, а в правильній пропорції заправки: оливкова олія та червоний винний оцет дають саме той смак, за який цю страву люблять у всьому світі.
Інгредієнти для грецького салату
На 6 порцій вам знадобляться:
- ½ огірка (без насіння, нарізаний)
- 200 г помідорів чері (розрізаних навпіл)
- 1 червона цибуля (нарізана)
- 150 г фети (поламаної на шматочки)
- 100 г оливок каламата без кісточок (нарізаних)
- невеликий пучок петрушки (подрібненої)
- невеликий пучок м'яти (листочки, подрібнені)
- 2 ст. л. оливкової олії extra virgin
- 1 ст. л. червоного винного оцту
- сіль за смаком
Якщо хочете додати салату солодко-гострої нотки, вмішайте трохи гарячого меду — так він заграє новими барвами.
Як приготувати грецький салат: покроково
Крок 1. Огірок розріжте навпіл, вишкребте ложкою насіння, а м'якоть наріжте шматочками. Помідори чері розріжте на четвертинки, червону цибулю — подрібніть. Фету розкриште на великі шматочки, оливки каламата наріжте тонкими кільцями.
Крок 2. У великій мисці з'єднайте огірок, помідори, цибулю, фету та оливки. Додайте подрібнену петрушку і зірвані листя м'яти.
Крок 3. Збризніть салат оливковою олією extra virgin і червоним винним оцтом. Посоліть і акуратно перемішайте, намагаючись не роздавити фету.
Грецький салат найкраще подавати одразу після приготування — він найсмачніший у день, коли його зробили. До нього можна подати теплі коржі, грецький йогуртовий соус, м'ясо або халлумі — залежно від настрою.
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