Рецепт идеального салата Шуба мы уже публиковали — а греческий салат готовится совсем иначе: его не нужно выкладывать слоями и заправлять майонезом. Это лёгкое блюдо из свежих овощей, рассольной феты и оливок, которому придают «средиземноморский» вкус всего две жидкие составляющие.
Классический греческий салат не требует варки или запекания — всё собирается за 25 минут. А главное во вкусном результате прячется не в количестве ингредиентов, а в правильной пропорции заправки: оливковое масло и красный винный уксус дают именно тот вкус, за который это блюдо любят во всём мире.
Ингредиенты для греческого салата
На 6 порций понадобится:
- ½ огурца (без семян, нарезанного)
- 200 г помидоров черри (разрезанных на четвертинки)
- 1 красная луковица (нарезанная)
- 150 г феты (раскрошенной)
- 100 г оливок каламата без косточек (нарезанных)
- небольшой пучок петрушки (измельчённой)
- небольшой пучок мяты (листья, измельчённые)
- 2 ст. л. оливкового масла extra virgin
- 1 ст. л. красного винного уксуса
- соль по вкусу
Если хотите добавить салату сладко-острую нотку, вмешайте немного горячего мёда — так он заиграет новыми красками.
Как приготовить греческий салат: пошагово
Шаг 1. Огурец разрежьте пополам, выскребите ложкой семена, а мякоть нарежьте кусочками. Помидоры черри разрежьте на четвертинки, красный лук измельчите. Фету раскрошите на крупные кусочки, оливки каламата нарежьте кружками.
Шаг 2. В большой миске смешайте огурец, помидоры, лук, фету и оливки. Добавьте измельчённую петрушку и сорванные листья мяты.
Шаг 3. Сбрызните салат оливковым маслом и красным винным уксусом. Посолите и аккуратно перемешайте, стараясь не раздавить фету.
Греческий салат лучше подавать сразу после приготовления — он вкуснее всего в день, когда его сделали. К нему можно подать тёплые лепёшки, греческий йогуртовый соус, мясо или халлуми.
Ранее Politeka сообщала, как приготовить салат из пекинской капусты и курицы с ароматной заправкой.
Также Politeka писала, рецепт салата «Мимоза» с секретом идеальных слоёв.