Греческий салат — это свежее, яркое и простое блюдо, которое можно собрать за считаные минуты. Секрет — в правильном балансе оливкового масла и красного винного уксуса.

Рецепт идеального салата Шуба мы уже публиковали — а греческий салат готовится совсем иначе: его не нужно выкладывать слоями и заправлять майонезом. Это лёгкое блюдо из свежих овощей, рассольной феты и оливок, которому придают «средиземноморский» вкус всего две жидкие составляющие.

Классический греческий салат не требует варки или запекания — всё собирается за 25 минут. А главное во вкусном результате прячется не в количестве ингредиентов, а в правильной пропорции заправки: оливковое масло и красный винный уксус дают именно тот вкус, за который это блюдо любят во всём мире.

Ингредиенты для греческого салата

На 6 порций понадобится:

½ огурца (без семян, нарезанного)

200 г помидоров черри (разрезанных на четвертинки)

1 красная луковица (нарезанная)

150 г феты (раскрошенной)

100 г оливок каламата без косточек (нарезанных)

небольшой пучок петрушки (измельчённой)

небольшой пучок мяты (листья, измельчённые)

2 ст. л. оливкового масла extra virgin

1 ст. л. красного винного уксуса

соль по вкусу

Если хотите добавить салату сладко-острую нотку, вмешайте немного горячего мёда — так он заиграет новыми красками.

Как приготовить греческий салат: пошагово

Шаг 1. Огурец разрежьте пополам, выскребите ложкой семена, а мякоть нарежьте кусочками. Помидоры черри разрежьте на четвертинки, красный лук измельчите. Фету раскрошите на крупные кусочки, оливки каламата нарежьте кружками.

Шаг 2. В большой миске смешайте огурец, помидоры, лук, фету и оливки. Добавьте измельчённую петрушку и сорванные листья мяты.

Шаг 3. Сбрызните салат оливковым маслом и красным винным уксусом. Посолите и аккуратно перемешайте, стараясь не раздавить фету.

Греческий салат лучше подавать сразу после приготовления — он вкуснее всего в день, когда его сделали. К нему можно подать тёплые лепёшки, греческий йогуртовый соус, мясо или халлуми.

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