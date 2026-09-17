Аппетитный суп с курицей и булгуром мы уже публиковали — а этот куриный суп готовится с рисом и получается таким же сытным, но ещё нежнее.
Куриный суп — это сбалансированное блюдо на каждый день: ароматная овощная основа из лука, моркови и сельдерея, сочная курица и рассыпчатый рис, который впитывает весь вкус бульона. Секрет в том, что рис закладывают сырым, поэтому он готовится прямо в бульоне и становится необычайно ароматным. Приготовить блюдо легко — справится даже новичок.
Ингредиенты для куриного супа
- 2 столовые ложки оливкового масла (или масла авокадо);
- 1 большая луковица, нарезанная кубиками;
- 2 большие моркови, нарезанные кубиками;
- 1 стебель сельдерея, нарезанный кубиками;
- 450 г куриной грудки (3 небольшие) или куриных бёдер;
- 1/3 стакана (около 80 г) длиннозернистого риса, например басмати или жасмина (не варёного);
- 8 стаканов (около 1,9 л) куриного бульона;
- 1 стакан (240 мл) воды;
- 1 чайная ложка соли (по вкусу);
- 1/2 чайной ложки молотого чёрного перца (по вкусу);
- 2 лавровых листа;
- 2 столовые ложки свежей зелени (укроп, петрушка или их смесь).
Как приготовить куриный суп: пошагово
Разогрейте кастрюлю с толстым дном или казан с оливковым маслом на среднем огне. Добавьте лук, морковь и сельдерей и обжаривайте, помешивая, пока овощи слегка не размягчатся и не станут золотистыми — около 6–7 минут.
Добавьте к овощам курицу, рис, лавровые листы, куриный бульон, воду, соль и перец. Доведите до кипения, снимая пену, которая поднимается на поверхность.
Уменьшите огонь до средне-слабого и варите без крышки при лёгком кипении ещё 25–30 минут, пока рис не станет мягким, а курица полностью не приготовится.
Достаньте курицу из супа, разделите её на маленькие кусочки и верните обратно в кастрюлю. Снимите с огня.
Добавьте свежую зелень, приправьте по вкусу солью и перцем и подавайте.
Куриная грудка может готовиться дольше в зависимости от толщины — варите, пока мясо полностью не пропечётся (до 74 °C внутри; проверить можно кухонным термометром).
Рис постепенно впитывает бульон, поэтому со временем суп становится гуще. Если хотите более жидкой консистенции, просто добавьте ещё немного бульона при подогревании. Хранить блюдо можно в герметичном контейнере в холодильнике до 3–4 дней, а в морозильной камере — до 3 месяцев.
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