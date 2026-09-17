Куриный суп — это сытное и полезное блюдо, которое спасают ароматные овощи, нежная курица и рис в насыщенном бульоне. Этот рецепт прост и готовится в одной кастрюле меньше чем за час.

Аппетитный суп с курицей и булгуром мы уже публиковали — а этот куриный суп готовится с рисом и получается таким же сытным, но ещё нежнее.

Куриный суп — это сбалансированное блюдо на каждый день: ароматная овощная основа из лука, моркови и сельдерея, сочная курица и рассыпчатый рис, который впитывает весь вкус бульона. Секрет в том, что рис закладывают сырым, поэтому он готовится прямо в бульоне и становится необычайно ароматным. Приготовить блюдо легко — справится даже новичок.

Ингредиенты для куриного супа

2 столовые ложки оливкового масла (или масла авокадо);

1 большая луковица, нарезанная кубиками;

2 большие моркови, нарезанные кубиками;

1 стебель сельдерея, нарезанный кубиками;

450 г куриной грудки (3 небольшие) или куриных бёдер;

1/3 стакана (около 80 г) длиннозернистого риса, например басмати или жасмина (не варёного);

8 стаканов (около 1,9 л) куриного бульона;

1 стакан (240 мл) воды;

1 чайная ложка соли (по вкусу);

1/2 чайной ложки молотого чёрного перца (по вкусу);

2 лавровых листа;

2 столовые ложки свежей зелени (укроп, петрушка или их смесь).

Как приготовить куриный суп: пошагово

Разогрейте кастрюлю с толстым дном или казан с оливковым маслом на среднем огне. Добавьте лук, морковь и сельдерей и обжаривайте, помешивая, пока овощи слегка не размягчатся и не станут золотистыми — около 6–7 минут.

Добавьте к овощам курицу, рис, лавровые листы, куриный бульон, воду, соль и перец. Доведите до кипения, снимая пену, которая поднимается на поверхность.

Уменьшите огонь до средне-слабого и варите без крышки при лёгком кипении ещё 25–30 минут, пока рис не станет мягким, а курица полностью не приготовится.

Достаньте курицу из супа, разделите её на маленькие кусочки и верните обратно в кастрюлю. Снимите с огня.

Добавьте свежую зелень, приправьте по вкусу солью и перцем и подавайте.

Куриная грудка может готовиться дольше в зависимости от толщины — варите, пока мясо полностью не пропечётся (до 74 °C внутри; проверить можно кухонным термометром).

Рис постепенно впитывает бульон, поэтому со временем суп становится гуще. Если хотите более жидкой консистенции, просто добавьте ещё немного бульона при подогревании. Хранить блюдо можно в герметичном контейнере в холодильнике до 3–4 дней, а в морозильной камере — до 3 месяцев.

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