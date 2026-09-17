Уряд продовжив експериментальний проєкт, за яким пенсіонери-чорнобильці можуть підтвердити факт проживання у зоні безумовного (обов'язкового) відселення або зоні гарантованого добровільного відселення через тимчасові комісії. Термін звернення — до 30 вересня 2026 року.

Виплати пенсій в Україні можуть частково призупинити, однак доплата чорнобильцям, навпаки, стає доступнішою: уряд розширив перелік випадків, коли людина може документально підтвердити своє проживання у Чорнобильській зоні та отримати належну надбавку до пенсії.

Про зміни повідомили на сторінці Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України. Йдеться про доплату для непрацюючих пенсіонерів, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, наданий у зв'язку з постійним проживанням у зоні безумовного (обов'язкового) відселення або зоні гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року чи в період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.

Рішенням уряду розширено перелік ситуацій, за яких громадянин може звернутися до тимчасової комісії для встановлення відомостей про своє постійне проживання у відповідних зонах. Це стосується випадків, коли відповідні дані відсутні у паспорті-книжечці, у Єдиному державному демографічному реєстрі або у відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби.

Чому люди не могли підтвердити проживання раніше

Експериментальний проєкт діє з жовтня 2025 року. Його запровадили саме для тих, хто не може підтвердити факт постійного проживання станом на 26 квітня 1986 року чи у період до 1 січня 1993 року у стандартний спосіб. Причини — втрата або знищення документів, руйнування житла, проживання разом із батьками або зміна місця проживання в межах відповідних зон.

На рівні обласних військових адміністрацій створено вісім тимчасових комісій, які розглядають такі звернення. Тепер уряд продовжив строк дії проєкту до 30 вересня 2026 року, щоб більше людей встигли скористатися цим механізмом.

Хто може звернутися до комісії

Право на доплату мають непрацюючі пенсіонери зі статусом «постраждалий внаслідок Чорнобильської катастрофи», наданим у зв'язку з проживанням на території населених пунктів, віднесених до зони безумовного (обов'язкового) відселення та зони гарантованого добровільного відселення. Саме ці люди тепер можуть звернутися до тимчасової комісії, якщо відомості про їхнє місце проживання не були своєчасно внесені до державних реєстрів.

Як підтвердити проживання

Механізм підтвердження полягає у внесенні до реєстру територіальної громади відомостей про проживання особи у відповідних зонах. Такий запис стає підставою для призначення доплати до пенсії. Комісії працюють при обласних військових адміністраціях, тому додаткових витрат із державного бюджету не потрібно — виплати здійснюватимуться в межах коштів, уже передбачених бюджетною програмою пенсійних виплат і надбавок.

У Мінсоцполітики зазначають: мета рішення — забезпечити справедливий підхід до людей, які мають право на доплату, але досі не могли її реалізувати не зі своєї вини — через відсутність або неповноту відомостей у державних інформаційних системах.

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